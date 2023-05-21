«Товары российского происхождения»: как новый закон может повлиять на ассортимент в магазинах

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В магазинах скоро могут появиться полки только с российскими непродовольственными товарами. Такие поправки разработала Госдума совместно с Минпромторгом.

Изменения планируют внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Инициаторы уточнили, что такой законопроект разработан для того, чтобы повысить конкурентную способность отечественных товаров.

— Для этого вводится понятие «товары российского происхождения», а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом, — говорится в пояснительной записке.

А контролировать выполнение требований будет Роспотребнадзор.

— Это хорошее решение. Правда, поначалу ретейлу будет сложно — ведь необходимо создать новое оборудование или новые полки, — рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Так что придется дать бизнесу немного времени, чтобы приспособиться.

— Все же ретейлеры заинтересованы в том, чтобы продавать больше и получать за это хорошую выручку, поэтому в том числе привлекают и мерчендайзеров, которые раскладывают товар в определенной последовательности, — отметил Шапкин.

Но не получится ли так, что это обязательное требование может отодвинуть российский товар на задние или боковые полки? В Москве, например, одна крупная частная сеть супермаркетов уже ввела несколько лет похожую инициативу с маркой собственного производства товаров, сделанных в России.

— Да, пока это только товар определенного бренда, но мы не исключаем, что эти полки будут пополняться и другими. Тем более, у нас уже есть успешный опыт по внедрению отдельного стеллажа с российским вином, — отметил старший менеджер одного из магазинов этой сети Михаил Мельник.

Эксперты тоже видят в такой тенденции только хорошие стороны.

— Я думаю, что это весьма нужное решение, потому что отечественный товар будет сильно отличаться по стоимости от импортного. Тем более что многие российские производители делают качественную продукцию, — рассказала юрист московского общества защиты прав потребителей Людмила Трифонова.

По ее словам, «российским» можно назвать товар, который на 100 процентов сделан в России. Но и тут возможны уточнения.

Известно, что уполномоченный орган сможет регулировать перечень продукции, которая должна находиться на «российской полке».

В документе, который подготовили представители Госдумы совместно с Минпромторгом, уточняется, что сначала механизм предлагается использовать только на непродовольственных товарах, а в дальнейшем распространить его и на продовольственную продукцию — на втором этапе реализации проекта.

— Инициатива в целом очень правильная, потому что известно, что торговые сети предпочитали всегда работать с иностранными компаниями, которые активно предоставляли свои товары, — отметил сопредседатель Союза потребителей России Антон Недзвецкий. — Но надо понять, что и российские производители не хуже, а местами лучше импортных. Правда, раньше наши производители были в стороне в силу того, что не могли использовать такую же рекламную кампанию, как это делают зарубежные страны. Поэтому я считаю, что этот закон поможет потребителю лучше узнать отечественные бренды. Стоит отметить, что новые нормы не коснутся тех торговых сетей, чья выручка составляет два миллиарда рублей за последний календарный год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Алехин, руководитель Комитета по консалтингу поставщикам в ретейл Московской ассоциации предпринимателей:

— Надо признать, что российский товар пока продается сложнее, чем импортный. К примеру, если в один магазин завезти фуру итальянской воды неизвестного производителя и такую же фуру воды отечественного производителя, то первый товар продастся быстрее, чем второй, с разницей месяца в три. Даже при условии, что качество отечественного товара превысит качество зарубежного. Это происходит из-за того, что народ больше привык к иностранному. За достаточно долгий промежуток времени ментальность поменялась. Тем не менее государство принимает активные меры для популяризации отечественного товара. К примеру, они создали региональные ярмарки для того, чтобы фермеры могли продать свой товар.