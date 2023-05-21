Его расстреляли почти 105 лет назад: каким человеком был Николай II и какое влияние оказал на историю России

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155 лет назад родился царь Николай II, а 105 лет назад его с семьей расстреляли в подвале Ипатьевского особняка в Екатеринбурге. Глава Российского императорского дома Романовых, великая княгиня Мария Владимировна отвечает на вопросы газеты «Вечерняя Москва».

— Ваше императорское высочество, не могли бы вы охарактеризовать императора Николая II как человека?

— Я почитаю императора Николая II как святого мученика и страстотерпца. Верю в то, что он является заступником перед Богом за народы России и всех стран, принадлежащих к историческому всероссийскому цивилизационному пространству. Считаю его выдающимся государем, стремившимся сохранить наследие своего Отечества и одновременно стоявшим у истоков важнейших модернизационных процессов. С глубочайшим уважением отношусь к его нравственному облику, разносторонней образованности, утонченному воспитанию, самообладанию.

— Как отзывались о нем люди, близко его знавшие?

— В мемуарах и других исторических источниках сохранились разные отзывы о государе, как положительные, так и отрицательные. Некоторые люди воспринимали сдержанность императора как равнодушие и ограниченность, его деликатность — как лицемерие, твердую приверженность идеалам и принципам — как упрямство и т.д. Разумеется, у Николая II, как у любого человека и правителя, имелись личные недостатки, а не только достоинства. Но зачастую его критики просто впадали в соблазн: судить о других по себе. И видели в нем то, что чувствовали и делали сами. А те, кто лучше и ближе узнал государя, отмечали, что это был человек с большим сердцем, любящий, сострадательный, глубоко ответственный.

— Насколько велик масштаб его личности в российской истории?

— Судьба Николая II неотделима как от достижений Российской империи начала ХХ века, так и от ее крушения в 1917 году. Это события глобального масштаба, и личность императора с ними вполне сопоставима. Попытки оскорбить его память, принизить значимость его трудов и достижений, его мученического подвига — глубоко несправедливы.

Но нельзя согласиться и с теми, кто, быть может, из самых лучших побуждений, заявляет, что государь был всегда и во всем безошибочен. Это другая крайность, мешающая разобраться в нашем прошлом.

Русская православная церковь в своем акте причисления Николая II и членов его семьи к лику святых отметила, что эта канонизация не означает безоговорочной идеализации императора и его политики. И сам государь был далек от мысли, что он всегда и во всем прав. Вообще нет ни одного святого с такими взглядами на самого себя. Святость предполагает отнюдь не безгрешность, а смирение и способность к покаянию.

Величие святого императора Николая II Страстотерпца заключается в первую очередь в его глубокой вере и в самопожертвовании ради своей Родины.

— Какое духовное и политическое наследие он оставил?

— Император Николай II оставил пример правителя, не на словах, а на деле стремящегося быть отцом своего народа. Его нередко упрекают в том, что он слишком сильно любил свою семью и из-за этого якобы пренебрегал государственными интересами. На мой взгляд, это ложное впечатление.

Для него семьей был весь его народ. Он действительно являлся образцовым семьянином. Это не отрицают даже его самые суровые критики. Однако когда наступил окончательный, роковой момент выбора, император осознанно принял решение принести себя и свою собственную семью в жертву, лишь бы хотя бы попытаться предотвратить братоубийственную Гражданскую войну. Это было не слабостью, как считают некоторые, а напротив, силой и мужеством. Теми силой и мужеством, которые стали началом русской святости в лице князей Бориса и Глеба, которые предпочли пострадать и умереть ради сохранения жизней соотечественников.

— По какому сценарию могла бы развиваться российская история, не случись столь трагических событий?

— История не терпит сослагательного наклонения. Можно размышлять об отдельных возможностях, о некоторых нюансах, о продолжительности тех или иных явлений... Кое-что могло бы случиться в определенной степени по-иному, в зависимости от субъективных факторов. Однако общий ход исторического процесса обусловлен настолько мощными и сложными обстоятельствами, что рассуждать о некоей «альтернативной истории» просто бессмысленно. Нашей родине суждено было пройти через революцию и Гражданскую войну, через все последующие события грозного и противоречивого ХХ века.

Ответственность за это лежит отнюдь не только на революционерах и внешних противниках России, но и на императорском доме, и на дворянстве, и на значительной части духовенства, на промышленниках и предпринимателях...

И лично император, конечно, по определению несет ответственность за все, что происходит в его стране. То, что свершилось, все равно уже никто не в силах изменить. Следует в прошлом обращать внимание прежде всего на хорошее, а не на плохое, и в настоящем искать прежде всего то, что сближает нас, а не то, что разобщает.

И такова была заповедь Николая II, переданная им из заточения незадолго перед казнью через дочь, великую княжну Ольгу: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили и за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но не Зло победит зло, а только Любовь!»

Фото: ТАСС

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий Андреев, доктор исторических наук, заместитель декана исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова:

— Прежде всего хотелось бы дезавуировать устойчивый стереотип — что, дескать, Николай II был слабым, безвольным и ограниченным монархом. Про влияние на царя других Романовых и особенно обеих императриц тоже существует много пропагандистских штампов. Что касается Марии Федоровны, то можно привести лишь несколько примеров, когда сын пошел ей на уступки в серьезных вопросах.

Но и отношения между ними к рубежу XIX–XX веков сильно испортились из-за того, что вдовствующая императрица разуверилась в том, что у Николая II родится наследник, и стала исподволь готовить к этой миссии своего младшего сына Михаила. Естественно, император знал обо всех этих интригах, и когда родился Алексей, он благодушно постарался забыть матери эту ее затею, но отношения между ними, тем не менее, вскоре окончательно испортились. Что же касается Александры Федоровны, то она, в отличие от своей свекрови, политикой практически не занималась.

Если посмотреть на последнее царствование ретроспективно, из более поздних событий XX века, то можно прийти к очевидному выводу: то, что Николай II не пошел на уступки оппонентам и не превратил Россию в конституционную монархию, привело к власти в стране — через несколько тактов политической борьбы — ту силу, которая оказалась способной через два десятилетия уничтожить фашизм. Конституционная монархия вряд ли смогла бы победить это мировое зло. Самодержавие было обречено. Эта модель, созданная Петром Великим, выработала свой исторический ресурс.