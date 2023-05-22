Сотрудники «Вечерней Москвы» получили награды от Союза журналистов России

Фото: Пелагия Замятина/Вечерняя Москва

В понедельник, 22 мая, редакцию газеты «Вечерняя Москва» посетил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Встреча прошла в неформальной обстановке. Соловьев поделился планами Союза на ближайшую перспективу и ответил на вопросы журналистов.

Свой визит Владимир Соловьев приурочил к 100-летию «Вечерней Москвы». Без малого век газета выходит почти каждый день, чтобы читатели всегда были в курсе самых последних событий из жизни страны и ее столицы.

Владимир Соловьев поздравил коллектив «Вечерней Москвы» с наступающим юбилеем и вручил награды от Союза журналистов России. Генерального директора редакции Георгия Рудницкого наградили почетным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом». Первый заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александр Шарнауд получил почетную грамоту. В Союзе журналистов высоко оценили его работу по координации служб редакции, внедрению технологических инноваций и модернизации процесса изготовления всех печатных проектов газеты.

Также почетные грамоты за профессиональное мастерство и вклад в развитие газеты также получили заместитель главного редактора, руководитель группы выпуска «Вечерней Москвы» Сергей Серков и заместитель главного редактора, шеф-редактор делового выпуска газеты Алексей Зернаков.

Кроме того, в Союзе журналистов России отметили профессиональные достижения всего коллектива «ВМ». Теперь среди наград редакции есть соответствующий диплом за подписью Владимира Соловьева.