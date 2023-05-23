Обучение и трудоустройство: столичная служба занятости помогла москвичке успешно сменить профессию

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Чтобы перейти из одной профессии в другую требуется несколько составляющих. Кроме осознания необходимости перемен в своей жизни нужно желание учиться и развиваться в новой специальности, смелость и упорство, чтобы сделать первый шаг. Реализовать все эти составляющие москвичам помогает учебный центр «Профессионал» столичной службы занятости. Здесь представлено более пятидесяти востребованных программ обучения. Москвичи могут в короткие сроки повысить свой профессиональный уровень или освоить совершенно новую сферу «с нуля». После окончания занятий выпускников центра сопровождают в трудоустройстве карьерные консультанты.

Москвичка Юлия Неверовская узнала о возможности бесплатно освоить новую профессию в центре занятости населения. Она обратилась за помощью в трудоустройстве к специалистам после того, как уволилась с предыдущего места работы. Проработав более десяти лет в торговле, она всерьез задумалась о смене сферы деятельности. По образованию Юлия повар-кондитер, но по специальности практически не работала. После окончания колледжа решила построить карьеру в продажах. Сначала работала продавцом, затем администратором магазина.

— Мысли сменить профессию посещали и раньше, но что-то мешало, пока не пришла в центр занятости населения. Мне предложили рассмотреть возможность обучиться в «Профессионале» на кладовщика. Специальность отдаленно была мне знакома, и я решила пройти курс. Сами занятия очень понравились, преподаватели доступно все объясняли, отрабатывали с нами различные ситуации, которые могут возникнуть в работе. Самое главное, я научилась работать в программе «1С», которая сейчас нужна практически на любом предприятии, — рассказывает Юлия.

Окончив программу переподготовки, жительница столицы обратилась за помощью в трудоустройстве к карьерному консультанту центра «Профессионал». Ей помогли составить резюме и подобрать подходящие вакансии. Она получила сразу несколько предложений и выбрала вакансию оборонного предприятия. Сейчас она успешно работает в отделе снабжения кладовщиком-менеджером по закупкам.

— Работа очень нравится. Здесь есть возможность расти и развиваться. Обучение сыграло в этом главную роль. Всем своим знакомым, которые хотят уйти из своей нынешней сферы деятельности, я рекомендую обращаться в центр «Профессионал», так как это уже проверенное мною учебное заведение, — делится москвичка.

Юлия вспоминает, что раньше она работала с утра до позднего вечера. Времени ни на что не хватало. Сейчас у нее нормированная рабочая неделя, положенный отпуск и соцпакет, есть время на семью и свои увлечения.

— Появилась наконец-то возможность записаться на курсы вождения, на которые давно хотела, но не успевала. Я счастлива, довольна и не пожалела, что решилась сменить профессию и изучить абсолютно новое направление, — говорит Юлия.

СПРАВКА

В центре «Профессионал» можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. В соответствии с запросом работодателей для жителей города разработаны более 50 программ профобучения. Акцент сделан на образовательные программы в сферах промышленности, информационных технологий, строительства и ЖКХ, а также на востребованных офисных направлениях. После обучения специалисты центра помогают выпускникам найти работу.

Люди, находящиеся в поиске работы, а также участники проекта «Социальный контракт» могут обучиться бесплатно. Для этого необходимо подать заявку в центре занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства, расположенных в центрах госуслуг «Мои Документы». Связаться с сотрудниками «Профессионала» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.