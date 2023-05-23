Диверсанты лезут через границу ради пиара

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

22 мая в украинских СМИ появилась информация о... масштабном наступлении на Белгород.

По данным Минобороны России, «наступ» свелся к попытке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) атаковать пограничный пропускной пункт. На КПП прорвались несколько бронеавтомобилей. По ним тут же начала работать артиллерия, а пограничники отошли в район укреплений, расположенный за погранпереходом.

— ДРГ противника накрывается очень плотным минометным и артиллерийским огнем, — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В небе были замечены российские БПЛА-камикадзе «Герань», а также боевые вертолеты. Массированным огнем от границы «отогнали» вражеский танк и несколько единиц техники.

В районе деревни Козинки удалось сбить украинский БПЛА. Чуть позднее появилась информация, что диверсантам удалось пробиться на территорию РФ несколькими небольшими группами. Бои вчера шли в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол. Кстати, в последнем диверсантам удалось захватить местный Дом культуры.

— Цель диверсии ВСУ в Белгородской области — отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска, — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Военный эксперт Сергей Доренков уточняет:

— Цель этой акции совершенно очевидна: пострелять на российской территории, сделать фото и видео на российской территории и скрыться. В идеале — заставить отвлечь больше сил на охрану границы. А в целом — скорее пиар.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил: пострадали восемь человек, погибших жителей нет.