Известные случаи, когда раскаяние пришло очень поздно

Американский режиссер Джоэл Шумахер / Фото: ТАСС

Убийца Джона Леннона спустя 40 лет извинился перед женой музыканта Йоко Оно. «Вечерка» вспомнила о самых нелепых и запоздалых извинениях в шоу-бизнесе.

Марк Чепмен раскаялся на последнем слушании о досрочном освобождении. Сейчас преступник в тюрьме строгого режима.

— Длительное пребывание в тюрьме помогает человеку переосмыслить свою жизнь и ценности. Вероятно, в нем произошли коренные изменения, и его тяготит чувство вины, — рассказал «Вечерке» доктор психологических наук Александр Асмолов.

Известны и другие факты бесполезных извинений.

Так вышло

Спустя 20 лет после премьеры фильма «Бэтмен и Робин» режиссер картины Джоэл Шумахер попросил прощение за низкое качество произведения.

Слова боксера

В начале нулевых легендарный боксер Мохаммед Али извинился за оскорбления перед давним оппонентом Джо Фрэзером. Бойцы провели три поединка с 1971 по 1975 год. В ходе подготовки к боям Мохаммед Али часто грубо высказывался о своем противнике.

Время показало

Своеобразный рекорд поставил американский актер Дик Ван Дайк. Ему потребовалось 50 лет, чтобы признаться в совершенной им ошибке.

Уже в возрасте 94 лет актер извинился за роль в фильме «Мэри Поппинс», который вышел на экраны в 1964 году. В этой ленте американец неправильно воспроизвел акцент рабочих и маргиналов из Лондона — кокни. За такую оплошность актер посчитал нужным извиниться перед жителями английской столицы.

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