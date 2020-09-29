Домашняя телевизионная сеть: два секрета от мастера

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Конфигурация домашней телевизионной сети может быть совершенно различной. Это зависит как от места расположения дома и типа принимаемого сигнала, так и от предпочтений владельцев жилья. Но продумать характеристики сети необходимо до начала строительства или ремонта. Специалисты интернет-магазинов, таких как,Electrotorg.ru рекомендуют выбирать встраиваемые ТВ розетки, кабели и разъемы, чтобы не портить интерьера.

Секрет 1: виды телевизионных розеток

Особенностью кабельных линий для передачи телевизионного сигнала является то, что они ориентированы на минимальное сопротивление передаче данных и минимизацию искажений частоты и амплитуды. Это говорит о том, что все элементы системы нужно синхронизировать и проверять на совместимость.

В продаже вы можете найти такие виды телерозеток:

• TV — предназначены для передачи антенного сигнала для подключения телевизионного эфирного сигнала;

• TV+R — оснащены разъемами для передачи телевизионного и радиосигнала в диапазоне УКВ (для FM-тюнера);

• TV+R+SAT — это полный пакет разъемов, здесь, кроме эфирного телевидения и радио, легко подключить спутниковое телевидение.

По частоте спутниковое телевидение может быть:

• TV (45-1000 МГц);

• TV+R (92-108 МГц);

• TV+SAT (950-2500 МГц).

Распространение Интернета привело к появлению еще одного типа розеток — ТВ + RJ45 с восемью контактами. К такой розетке легко подключить компьютер и телевизор одновременно.

Для передачи спутникового сигнала промежуточные розетки не подходят. Также следует отличать оконечные розетки и одиночные. Первые используются в цепи из нескольких разъемов, а вторые — как единственные на кабеле. Они отличаются также по уровню затухания сигнала: у оконечных этот параметр достигает 10 дБ, а у одиночных — не более 1,5 дБ.

Оконечные розетки устанавливаются в крайних точках кабеля и служат только для подключения соответствующего вида оборудования.

Секрет 2: как выбрать розетку для телевизора

Известные производители розеток для телевизоров — Legrand, Schneider Electric, TDM, ЭРА, их изделия пользуется спросом во всем мире. Устанавливаются ТВ розетки на той же высоте, что и силовые, но это не всегда удобно. Можно пожертвовать стилем оформления интерьера и расположить разъем повыше, чтобы он скрывался за телевизором. Это даже более практично, чем стандартная схема.

Какую розетку выбирать: встраиваемую или накладную — зависит от типа проводки. По назначению, удобству использования и уровню затухания сигнала они одинаковые. Если строится новый дом или в нем делается капитальный ремонт, лучше использовать скрытые кабели и встраиваемые розетки. А когда интерьер уже готов, но появился новый телевизор или даже несколько гаджетов, то можно использовать накладные розетки.

При видимой простоте розетки и удобных разъемах для подключения кабелей самостоятельно смонтировать шлейф из нескольких точек сложно. Кроме правил зачистки изоляции и разделки кабеля, существуют и другие нормы, например, необходимость соблюдения расстояния между силовой и телевизионной проводкой, важность частотной совместимости кабеля и розетки.

Кстати, без специальных знаний потребителю сложно составить схему, по которой лучше всего создать сеть кабелей к нескольких гаджетам. Например, она может выглядеть как «звезда» с последовательным соединением нескольких промежуточных кабелей. Помощь специалиста в данном случае будет полезной.

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