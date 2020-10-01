Как жесты и мимика выдают характер человека

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День языка тела отмечается в первую пятницу октября. Как узнать характер человека по мимике, движениям и другим невербальным сигналам, «Вечерке» рассказал психолог-физиогномист Артем Павлов.

Физиогномика — это диагностическое направление, которое исследует связи лица, психики и поведения. При помощи этого инструмента можно исследовать характер человека и определить его индивидуальный психотип. Важно сразу отбросить в сторону доводы восточных практик, эзотерики и прочих сфер. В последние десять лет к физиогномике подходят исключительно с научной точки зрения, а все выводы основаны на эволюционных процессах.

Наше лицо формировалось вместе с мозгом, во время образования вида homo sapiens. Те характерологические особенности личности, которые влияют на поведение, связаны с антропометрическими свойствами. Лицо делится на три блока. Индивидный — нижняя челюсть, рот. Репрезентативный — средняя часть.

Глаза, нос, уши, губы. Верхняя часть — проекция фронтальных теменных и лобных зон мозга, которые дали нам самосознание. Они появились позже остальных отделов. Внешность говорит о том, какие участки мозга работают активнее других.

Психотип личности

При помощи физиогномики можно составить психотип человека. Это индивидуальная характеристика личности. Не нужно детально разбирать каждую черту лица. Нужно подходить комплексно. Достаточно определить от пяти до семи доминирующих качеств. Они и формируют индивидуальность личности. По психотипу можно понять основную его предрасположенности и слабые стороны.

Эксперты подчеркивают, что плохих черт личности не бывает. Например, высокая чувствительность необходима в семье, но может помешать на ответственной работе. Важно знать свои слабые и сильные стороны, чтобы легче справляться с жизненными трудностями.

Волевой подбородок

Люди с большой нижней челюстью более уверены в себе. Это связано с тем, как мы на подсознательном уровне оцениваем собеседника. В животном мире для нападения и защиты используются челюсти и зубы. Те же правила перекочевали в подсознание человека. Если у мужчины крупный подбородок, то его воспринимают иначе. Неосознанно он это считывает и чувствует себя более уверенно.

Губы

Прежде чем положить что-то в рот, человек касается предмета губами, там находится огромное количество рецепторов. Это оперативный отдел, или разведка. Поэтому большой размер губ показывает, насколько человек раним и чувствителен. Отсюда и популярность процедур по их увеличению. Девушки, «надувая губки», создают эффект чувствительности.

Рот

Размер рта может подсказать, насколько у человека доминирует мотивация достижения. Это его желание больше зарабатывать, участвовать в крупных проектах. Люди с большим ртом амбициозны. Таких можно часто встретить среди менеджеров высокого ранга. Люди с маленьким ртом, напротив, нередко довольствуются тем, что имеют. Порой им нужна внешняя мотивация, чтобы двигаться вперед. Такие чаще работают по найму.

Круглое лицо

Есть более общий признак — соотношение сторон средней части лица. Если параметры один к одному или менее, то человек чаще опирается на интуитивное мышление. Решения принимаются быстро. В новых условиях такие люди адаптируются лучше других. Среди звезд эти качества присущи актерам Эштону Кутчеру, Леонардо Ди Каприо и Кэмерон Диас.

С вами интересно

Люди, которые вас искренне слушают, не будут активно жестикулировать. Они не отвлекаются на что-то постороннее, а внимательно смотрят на вас. Распознать интерес можно и по небольшому наклону корпуса к вам. В большой компании легко заметить тех, кто привлекает больше всего внимания. Люди инстинктивно направляют носки ног в сторону собеседника, с которым им интересно общаться.

Я вас перебью

Если собеседник нервно теребит себя за ухо или прижимает пальцы к губам, то он, скорее всего, не согласен с тем, что вы говорите, и хочет вас перебить. Этот жест — аналог поднятой на уроке руки. Во взрослом возрасте так прерывать кого-то в разговоре уже не принято, но закрепившееся в школьные годы машинальное движение остается. Если человек захотел выразить свое несогласие, но передумал, то его рука поднимется на несколько сантиметров и снова опустится.

Идите мимо

Не так сложно понять, когда с вами не хотят разговаривать. Все уже знают о «закрытых» позах, скрещенных руках и ногах. Есть менее заметные признаки того, что человек желает уйти от разговора. Он может начать отгораживаться предметами, например надевать очки, расправлять длинные волосы или натягивать на глаза шапку. Если ваш партнер спрятал руки в карманы или принялся вытирать нос платком под предлогом насморка, то стоит задуматься о прекращении диалога.

Неуверенность

Обратите внимание на ваших коллег и партнеров, которые пришли на переговоры. Когда человек проводит ладонью по спинке стула, прежде чем сесть, это признак неуверенности в своих силах. Еще один типичный жест в такой ситуации — руки переплетены, большие пальцы нервно потирают друг друга. Почесывание шеи или скрещенные ноги тоже намекают на отсутствие уверенности в себе.

Логический склад

Если проанализировать стороны средней части лица, то можно определить, насколько человек доверяет логическому мышлению. Соотношение сторон должно быть больше, чем один к одному. Такие люди делают выводы, опираясь преимущественно на факты и уже известные закономерности. Их называют логиками. Очень ярко данная черта характера и внешности выражена, к примеру, у физика Альберта Эйнштейна. Среди наших современников логическим складом ума также отличаются британский актер Бенедикт Камбербэтч и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Нос

Длина носа отвечает за мотивацию интереса, насколько важны для человека новая информация и опыт. Длинный нос выдает личность любознательную. Такие люди получают удовольствие в процессе исследования всего нового. Тупой кончик носа говорит об обратном. Такая внешность соответствует консервативному мышлению. Человек любит выбирать уже известный путь и не горит желанием приобретать какой-то новый опыт.

Мне стыдно

Если ваше присутствие или действия вызвали чувство неловкости у собеседника или даже смущение, то он незамедлительно отведет от вас взгляд. В такой ситуации люди становятся суетливыми. Меняют позу несколько раз, что-то ищут в сумке или даже нарочно роняют предметы.

Уверенность

Человек, который уверен в своих силах, будет демонстрировать это и через язык тела. Таких людей можно распознать по высоко поднятому подбородку, заложенным за голову рукам. Весьма характерный (особенно для руководителей) жест, показывающий уверенность в себе, своей позиции и своем праве отдавать приказы, — сложенные «домиком» пальцы.

Врите с улыбкой

Иногда возникают ситуации, когда требуется убедительно солгать. Для достижения успеха нужно смотреть визави точно в переносицу: так создается эффект «честного взгляда в глаза». Брошенный вверх-влево взгляд — признак, что человек придумывает или фантазирует. И обязательно улыбайтесь, причем максимально искренне.

Когда мы улыбаемся от всего сердца, то в уголках глаз собираются морщинки, задействованы все мышцы лица, а не только губы.

Наклонитесь поближе к собеседнику, создавая ощущение большей доверительности. Следите за руками собеседника: неопытный врун непроизвольно почесывает нос, теребит ухо или подбородок. Лжецов выдают дрожание или неровность голоса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Виноградова, кандидат психологических наук:

— Более 90 процентов информации во время общения мы передаем собеседнику невербальными сигналами. Наш мозг неосознанно считывает мимику, положение рук и ног, интонации, направление взгляда. Если к процессу подойти осознанно, то, несомненно, можно «прочитать» человека по внешним признакам. Жаль, что многие не пользуются в быту этими знаниями. Тогда было бы гораздо проще понять друг друга.

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