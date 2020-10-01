Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Октябрь уже на дворе. Тонким блузкам, рубашкам и водолазкам до поры до времени придется полежать в шкафу. Время утепляться по-серьезному. И начать лучше с выбора свитера. Удобного, мягкого и, конечно же, модного. Сегодня мы расскажем вам о том, какие свитеры сделают из вас стильную барышню.

Говорят, хороший свитер греет не только тело, но и душу. Особенно если он модный и красивый. А еще лучше, не он, а они.

Дизайнер Елена Брежнева напоминает, что у настоящей модницы в базовом осеннем гардеробе должно быть сразу несколько свитерков — белый, черный, бежевый и яркий. Можно менять «верх» и быть разной, даже не вылезая из любимых джинсов. Но какие же нюансы делают обычный свитер трендовой вещью осени 2020-го?

Хит сезона

Этой осенью актуальны модели с объемными рукавам. А также свитеры оверсайз (безразмерные свитеры «с мужского плеча») — особенно в сочетании с узкими джинсами-скинни. С юбками они тоже отлично сочетаются. Одной из самых трендовых моделей сезона становятся свитеры с открытыми спиной и плечами, придающие образу романтичности.

Как связано

Свитеры крупной вязки актуальны всегда. Но в сезоне 2020/2021 к большим «бабушкиным» стежкам добавляется легкая неряшливость. Поэтому не стоит бояться моделей с неровной вязкой и «вылезшими» петлями — это писк.

Какого цвета

Cтоит обратить внимание на свитеры ярких цветов: коралловый, желтый, зеленый и синий. Модели нежных оттенков — это классика, но стилисты рекомендуют разбавить свой гардероб парочкой модных акцентов.

Из чего сделано

Выбирайте свитеры из натуральной шерсти: актуальны модели из мохера — шерсти ангорской козы. Он мягкий на ощупь и хорошо держит тепло. Свитеры из хлопка или акрила долго сохраняют цвет и форму, даже после многочисленных стирок.

Модный ворот

Оверсайз-модели с высоким объемным воротом — это база, то, что должно быть обязательно. Также обратите внимание на свитеры с v-образным вырезом, в том числе на те, которые можно носить с поясом.

Чем украшено

На классических моделях уместна вышивка. Ажурные узоры придают образу элегантности, расставляя яркие акценты.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Пожалуй, самый известный киносвитер, можно сказать, культовый, это свитер Данилы Багрова, героя Сергея Бодрова из фильма «Брат» (1997 год) и «Брат-2» (2000 год). Эксперты говорят, что такая небрежная и брутальная вещь будет в моде всегда. А ведь его не вязали специально для фильма, над ним не работал дизайнер: этот растянутый свитер Бодрову купила художница картины Надежда Васильева в секонд-хенде. Всего за 35 рублей.

ЛИКБЕЗ

Тем не менее не свитером единым. Сегодня можно услышать много заморских слов, которыми называют разные модели женских кофт. Давайте разберемся, что есть что.

Толстовка — шьется из плотного трикотажа, утепляется флисом. На молнии, с капюшоном и боковыми карманами.

Cвитшот — разновидность толстовки. Имеет круглый вырез и принт. Без капюшона.

Худи — кофта с капюшоном, сшитая из мягкого трикотажа. Как правило, имеет спереди большие накладные карманы.

Пуловер — трикотажный или вязаный, без застежек и воротника, прямого кроя. С v-образным вырезом.

Джемпер — тот же пуловер, но с круглым вырезом горловины. И более теплый.

Кардиган — это изделие с застежкой и без воротника. Длина: до бедер, до колен и даже до икр.

Бомбер — короткая объемная куртка на молнии, с широкой резинкой снизу и воротником-стойкой.

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