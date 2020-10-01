Ветеран военной разведки стал почетным гостем галереи

Народный художник СССР Александр Шилов (слева) принял в своей галерее ветерана Великой Отечественной войны Виталия Короткова / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В четверг, 1 октября, в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова организовали встречу с ветераном Великой Отечественной войны, ветераном разведки Виталием Коротковым.

Почетного гостя встречал лично Александр Шилов. Он написал портрет Виталия Короткова, который выставили у края сцены. А стены зала, в котором прошло мероприятие, украшали портреты других людей, совершивших подвиг во имя своей страны. Это врачи, артисты, инженеры и все те люди, которые собственными глазами видели войну. Серия включает в себя около 50 полотен.

— Для меня великая честь быть героем картины Александра Шилова, — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Виталий Коротков. — Этот год для нас знаменательный: 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. А еще в декабре исполняется 100 лет с момента создания внешней разведки. Она работала все это время на благо и защиту страны. Я счастливый человек. Я всю свою трудовую жизнь отдал внешней разведке. Это сложная и очень интересная работа по обеспечению информацией руководства нашей страны о замыслах наших соперников. Позади у меня длинный и непростой путь.

Мероприятие провели в честь празднования 75-летия со дня Победы в рамках традиционной акции «Встречи у портрета».

— Почетным гостем мероприятия стал не только Виталий Коротков, но и его бывшие коллеги, генералы военной разведки, — прокомментировала организатор мероприятия, сотрудница галереи Александра Шилова Елена Успенская.

Беседу организовали для того, чтобы у москвичей была возможность из первых уст услышать рассказы об одном из самых трагических событий в истории нашей страны.

Перед публикой выступили ученики детской школы искусств имени Гнесиных.

— Идея была в том, чтобы объединить старшее и молодое поколения, вспомнить героев Великой Отечественной войны и поблагодарить их за мужество и отвагу, — добавила Успенская.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Шилов, народный художник СССР:

— Любовь к Родине, готовность ее защищать, образ человека, стоящего на страже Отечества, были всегда мне очень близки. Мне выпала великая честь написать портрет Виталия Короткова. Я счастлив писать таких выдающихся людей. После того как я начал эту серию картин, моя жизнь переменилась. Герои портретов рассказывали свои истории. И я пришел к выводу, что разведка — это основа безопасности нашей страны.

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