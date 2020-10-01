Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ветеран военной разведки стал почетным гостем галереи
Народный художник СССР Александр Шилов (слева) принял в своей галерее ветерана Великой Отечественной войны Виталия Короткова / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ветеран военной разведки стал почетным гостем галереи

Ирина Ковган

Общество

В четверг, 1 октября, в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова организовали встречу с ветераном Великой Отечественной войны, ветераном разведки Виталием Коротковым.

Почетного гостя встречал лично Александр Шилов. Он написал портрет Виталия Короткова, который выставили у края сцены. А стены зала, в котором прошло мероприятие, украшали портреты других людей, совершивших подвиг во имя своей страны. Это врачи, артисты, инженеры и все те люди, которые собственными глазами видели войну. Серия включает в себя около 50 полотен.

— Для меня великая честь быть героем картины Александра Шилова, — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Виталий Коротков. — Этот год для нас знаменательный: 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. А еще в декабре исполняется 100 лет с момента создания внешней разведки. Она работала все это время на благо и защиту страны. Я счастливый человек. Я всю свою трудовую жизнь отдал внешней разведке. Это сложная и очень интересная работа по обеспечению информацией руководства нашей страны о замыслах наших соперников. Позади у меня длинный и непростой путь.

Мероприятие провели в честь празднования 75-летия со дня Победы в рамках традиционной акции «Встречи у портрета».

— Почетным гостем мероприятия стал не только Виталий Коротков, но и его бывшие коллеги, генералы военной разведки, — прокомментировала организатор мероприятия, сотрудница галереи Александра Шилова Елена Успенская.

Беседу организовали для того, чтобы у москвичей была возможность из первых уст услышать рассказы об одном из самых трагических событий в истории нашей страны.

Перед публикой выступили ученики детской школы искусств имени Гнесиных.

— Идея была в том, чтобы объединить старшее и молодое поколения, вспомнить героев Великой Отечественной войны и поблагодарить их за мужество и отвагу, — добавила Успенская.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Шилов, народный художник СССР:

— Любовь к Родине, готовность ее защищать, образ человека, стоящего на страже Отечества, были всегда мне очень близки. Мне выпала великая честь написать портрет Виталия Короткова. Я счастлив писать таких выдающихся людей. После того как я начал эту серию картин, моя жизнь переменилась. Герои портретов рассказывали свои истории. И я пришел к выводу, что разведка — это основа безопасности нашей страны.

Читайте также: Погибший красноармеец обрел вечный покой на родине

память о Великой Отечественной войне75-летие ПобедыВеликая Отечественная война
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Интернет помог развить торговлю

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Дожили: некому конфликтовать

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Все мнения
О проекте