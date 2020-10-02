Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Воспользовавшись снятием ограничений на внутренние авиарейсы, многие москвичи отправились в путешествия не в зарубежные дали, как раньше, а в регионы России. Tele2, изучив активность столичных абонентов в московских аэропортах после частичного возобновления авиасообщения, выявила, что август стал самым популярным месяцем для поездок по стране. В этот период в Домодедово, Внуково и Шереметьево клиенты оператора скачали 44 процента от общего объема трафика, потребленного в данных аэропортах за июнь-август.

Компания подвела итоги активности столичных абонентов в период отпусков. По мере восстановления авиасообщения нагрузка на сеть в московских аэропортах постепенно увеличивалась. Так, в июле клиенты оператора скачали на 70 процентов больше гигабайтов, чем месяцем ранее, в августе – на 57 процентов больше, чем в июле. Наибольший результат был выявлен в аэропорту Шереметьево — в августе потребление мобильного интернета здесь увеличилось в шесть раз по сравнению с июнем.

Самую большую активность проявили пассажиры в последнюю неделю августа — на территории Шереметьева, Домодедова и Внукова абоненты оператора скачали 21 процент от общего объема трафика, потребленного летом на этих объектах.

С ростом распространения коронавируса в сентябре и началом делового сезона интерес москвичей к путешествиям снизился. Несмотря на начало «бархатного» сезона, компания зафиксировала спад интернет-активности клиентов в зонах вылета. Так, спрос на гигабайты уменьшился на 36 процентов по сравнению с предыдущим месяцем и на 32 процента по сравнению с показателем прошлого года.

Данные сервисов бронирования демонстрируют, как пандемия скорректировала планы абонентов на отпуск. Сервис «Путешествия» показал, что чаще всего москвичи ездили в Челябинск, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Симферополь. Он работает по принципу агрегатора и позволяет найти лучшие предложения на сайтах компаний-партнеров. Поисковик сравнивает цены множества источников с учетом акций и спецпредложений. Клиенты оператора могут без комиссии приобрести авиабилеты и туры, забронировать отель по выгодным ценам, а также оформить страховку для выезда за границу. Онлайн-платформа доступна не только абонентам Tele2, но и всем любителям путешествий. Однако кешбэк за покупки получают только клиенты оператора: 1 процент от стоимости авиабилетов и до 4 процентов от стоимости отелей и туров возвращаются на счет мобильного телефона абонента.