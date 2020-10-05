Синоптик рассказал, когда в Москве закончится бабье лето

Первая половина октября, по прогнозам «Фобоса», должна быть солнечной / Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве», как долго продлится бабье лето в Москве и Московской области. Метеоролог пообещал в ближайшие дни хорошую погоду:

— До конца недели сохранится не по сезону теплая погода. В понедельник и вторник продолжается бабье лето. Днем — от 18 до 21 градуса тепла, ветер южный — от 3 до 8 метров в секунду. Температурный режим на 6–8 градусов выше нормы, — сказал Тишковец.

По словам метеоролога, в среду приближение атлантического циклона принесет пасмурную погоду, возможны небольшие дожди, температура снизится до плюс 13–18 градусов. В четверг ведущий специалист центра погоды посулил небольшое потепление — до плюс 15–20 градусов.

Собеседник «Вечерней Москвы» заявил, что в пятницу холодный фронт вновь принесет скоротечные дожди и свежесть — плюс 12–17 градусов.

Тишковец пообещал в выходные дни очаг высокого давления, который обеспечит столицу солнечной и сухой погодой: ночью плюс 4–9, а днем — плюс 13–18 градусов тепла. Он сказал, что комфортная погода ожидается и в начале следующей недели, «перемен на горизонте не видно». Первая половина октября должна всех радовать хорошей погодой.

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