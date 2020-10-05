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Онлайн-оформление кредитных карт: преимущества
Фото: freepik.com

Онлайн-оформление кредитных карт: преимущества

Полина Французова

Общество

В жизни каждого человека может наступить момент, когда приходится задумываться о приобретении каких-либо товаров, услуг или недвижимости в кредит. В этом случае необходимо разобраться во всех сложностях и тонкостях данной системы, а также найти для себя наиболее выгодные условия получения денег и последующей выплаты суммы с процентами.

Сделать это не всегда просто. Причина в том, что на сегодняшний день функционирует большое количество банков. При этом в них, в свою очередь, обычно существует сразу несколько вариантов предоставления кредита. Понять и сравнить все условия можно с легкостью и выгодой с помощью специального сайта. На нем, в том числе, представлены все банки Москвы.

Что именно можно найти на этом интернет-ресурсе?

Во-первых, на этом сайте для пользователей Сети собрана вся информация о кредитных организациях в Москве — адреса отделений и банкоматов, график работы, а также подробные данные об услугах.

Во-вторых, здесь публикуются отзывы других клиентов, которые уже оформляли кредитные карты и пользовались другими услугами. Это очень важно для того, чтобы понять, в каком именно банке лучше условия и обслуживание.

В-третьих, на сайте можно посмотреть и сравнить актуальные курсы валют сразу в нескольких банках, что очень выгодно.

Как подать заявку на кредитную карту?

Основной плюс сайта заключается в том, что для подачи заявки не нужно идти в отделение банка. Все кредитные карты в Москве или другом городе представлены в онлайн-режиме.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо установить в параметрах кредитный лимит и категорию карты — Visa, Mastercard или другую. Есть также и дополнительные параметры. В частности, можно отфильтровать предложения по льготному периоду от одного месяца до пяти лет.

Также существуют технологические особенности карты. В этом случае речь идет о возможности привязки кредитки к смартфону для того, чтобы можно было оплачивать покупки устройством.

Кроме того, при необходимости можно проставить галочки напротив вариантов «кэшбек», «бесплатное обслуживание», «проценты на остаток» и других. После выбора необходимых параметров сразу же появится список из подходящих предложений по кредитным картам в разных банках. В перечне будут также указаны ставка годовых, льготный период и сумма обязательного ежемесячного платежа. При желании можно сравнить несколько вариантов, а уже затем принять решение о подаче заявки.

Перед последним кликом для отправки заявки необходимо ввести ФИО, дату рождения, а также контакты — номер телефона и электронную почту. В случае одобрения онлайн-заявки именно так будут связываться с пользователем. Затем остается только ждать, но обычно это не занимает много времени, поскольку заявка обрабатывается довольно быстро.

Какие документы могут понадобиться для оформления кредитки?

В любом случае понадобится паспорт. Также в перечень документов практически во всех банках входят: заявление-анкета; второй документ, удостоверяющий личность, а также документ, который подтверждает ежемесячный доход. Иногда кредитные организации могут потребовать копию трудовой книжки.

На правах рекламы

ИП Середов Денис Петрович, ОГРНИП 310740127300028

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