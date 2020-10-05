Когда карты Таро врут в предсказаниях

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Карточные игры и предсказания на картах возникли давно. Еще в Древнем Египте существовали символы и изображения, которые позже перекочевали в известные нам колоды. Нет ничего удивительного, что люди пользовались этими инструментами, ведь всем хочется узнать собственное будущее.

Но в современном мире этот инструмент доступен и вам. Причем не придется отправляться к гадалке или искать прорицательницу. Нет даже нужды осваивать технику самостоятельно, ведь давно уже существует гадание на Таро онлайн, позволяющее выполнить точный и правдивый расклад на будущее, судьбу, суженого, ситуацию или любимого мужчину.

Разумеется, не все доверяют гадание таро режиму онлайн, ведь переживают, что система выдает нечеткие прогнозы и не может прочесть вашу энергетику. Колдуна и предсказателя под рукой не находится, поэтому некоторые предпочитают осваивать таинство колоды самостоятельно.

Вот только это крайне сложный процесс. Напоминаем, что стандартная колода представлена 78 картами, где нужно запомнить значение 22 старших Арканов и 56 младших. Нужно не забывать о существовании перевернутых карт, где значение меняется, и уметь трактовать символы. С первого раза не получится разобраться, но с каждой новой попыткой система начнет подчиняться.

Если отказываетесь от гадания онлайн на таро, то нужно понимать, что карты могут вам врать. Давайте разберемся в том, когда это происходит. Прежде всего, важно придерживаться правил на каждом этапе процесса.

Например, при постановке вопроса следует быть максимально конкретным, четко сформулировать запрос и дать понять Вселенной, чего именно вы хотите. Уточняйте эмоциональный фон, конкретизируйте и называйте людей по именам.

К примеру, в Таро гадание онлайн не приходится всем этим заниматься, ведь вы энергетически не соприкасаетесь с картами. Но в реальной жизни любое ваше сомнение влияет. Если задаете вопрос о встрече с мужчиной, то нужно быть конкретным. Вы ищите романтическое чувство и искренность или же мечтаете встретить кошелек, который удовлетворит ваши материальные запросы? Будьте честны с собою и карты дадут правильный прогноз.

Многие используют гадание на картах таро онлайн, чтобы разобраться в профессиональной сфере. Хочется знать, когда получится найти работу, пройдете ли собеседование и стоит ли рассчитывать на карьерный рост. В таком случае, важно чтобы ваш вопрос и мысли совпадали. Называйте определенное время, название профессии, имя начальника или того, с кем прошли собеседование.

В гадание онлайн Таро карты не могут врать, потому что вы на них не влияете. Они считывают вас дистанционно. Если же соприкасаетесь с ними, то приходится контролировать собственное настроение. Эксперты рекомендуют приступать к процедуре в максимально спокойном состоянии, ближе к ночи и в полном одиночестве, ведь чужая энергетика оказывает воздействие.

Важно понимать, что карты начнут с вами сотрудничать, как только наберетесь опыта.

Именно поэтому предлагаем начать знакомство с Таро по гаданию в режиме онлайн. У этого метода есть несколько важных преимуществ. Во-первых, вам не придется тратить время на то, чтобы выучить масштабный объем знаний, определиться с трактовкой каждой карты, их символики и комбинаций.

Во-вторых, вы не соприкасаетесь с колодой напрямую, поэтому ваши посторонние мысли и чувства не будут влиять на правильность расклада. В-третьих, дистанционное гадание не требует особых условий или дат.

По сути, вам нужно всего лишь выбрать точную категорию (на мужчину, любимого, ситуацию, ближайшее или далекое будущее), сформулировать максимально детальный вопрос, а затем кликнуть на колоду. Система владеет полным пониманием структуры и правил составления прогнозов, так что вы получите полноценную трактовку выпавших карт и их комбинации.

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