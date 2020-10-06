Экологичные средства для стирки

Фото: Максим Орлов, «Вечерняя Москва»

Перед стиркой убедитесь, что изделие можно стирать в стиральной машине. Отсортируйте одежду и белье по цветам. Старайтесь стирать красные вещи вместе с фиолетовыми, оранжевыми и желтыми, а голубые с зелеными. Перед стиркой выверните одежду наизнанку — это защитит ее от линьки. Соблюдайте указанный на ярлыке или этикетке температурный режим. От стирки в горячей воде яркие вещи могут изменить цвет, поэтому выбирайте программу стиральной машины с температурой не выше 40 градусов. Заполняйте барабан на две трети, но не полностью. Эта мера обеспечивает лучшее качество стирки.

Мы рекомендуем использовать экологичный стиральный порошок для цветного белья. Он не повреждает волокна ткани, сохраняет насыщенность цвета и первозданный внешний вид изделий, обеспечивает защиту от изнашивания. Высокая концентрация натурального мыла и присутствие перкарбоната натрия обеспечивают эффективное удаление загрязнений и экономию средств. Стиральный порошок для цветных вещей предназначен для стирки хлопчатобумажных, льняных тканей, изделий из вискозы и искусственных волокон. Подходит для стиральных машин любого типа и ручной стирки. Формула не содержит оптических отбеливателей, фосфатом, хлора, цеолитов, анионных ПАВ, EDTA, SLS/SLES, искусственных красителей и ароматизаторов, является полностью биоразлагаемым. Поэтому подходит для стирки детского белья и одежды беременных и кормящих женщин, а также для людей, имеющих аллергическую реакцию на средства бытовой химии.

Засыпьте соответствующее количество порошка в дозировочный отсек или непосредственно в барабан стиральной машины. При ручной стирке полностью растворите порошок в воде, а затем положите белье.

Рекомендуемая температура стирки не менее +30 градусов Цельсия. Одной упаковки стирального порошка весом 1,2 кг хватает на 20 стирок. А для тех, кто стирает много и часто, у нас есть экологичный универсальный стиральный порошок-концентрат. Он подходит для стирки белых и цветных тканей. В упаковке 1 кг порошка, которого хватит на 40 стирок.

После окончания стирки не оставляйте вещи в барабане стиральной машины. Это может привести к линьке. На сушилке располагайте цветные изделия на расстоянии друг от друга.

Ручная стирка

Если цветных вещей немного или есть специальная рекомендация на этикетке, можно постирать их вручную. Для этого возьмите таз соответствующего размера, начните набирать в него воду комнатной температуры. Во время набора воды под льющуюся струю добавьте мягкое моющее средство, например, жидкое средство для стирки цветного белья «Цветы мандарина». Опустите вещи в воду с моющим средством, постирайте. При необходимости оставьте на два часа для замачивания.

Гель для стирки цветных вещей предотвращает перенос красителей, сохраняя первозданную чистоту цвета. Подходит для джинсовой ткани, для ручной стирки и всех типов стиральных машин. Благодаря выверенной концентрации поверхностно-активных веществ, обладает пониженным пенообразованием. Активные моющие компоненты имеют природное происхождение. Средство экологически безопасно для дачных септиков, окружающей среды и здоровья человека. Для изделий из шерсти и шелка используйте экологичный гель «Цветы горной сливы».

После стирки прополощите вещи в прохладной воде со смягчающим средством. Используйте экологичный кондиционер для белья «Французская лаванда».

Отожмите и повесьте вещи сушить. Режим ручной стирки является наиболее щадящим для стирки цветных изделий.

Самое главное правило стирки цветных тканей заключается в использовании деликатных экологически чистых средств. Используйте бытовую химию для цветных вещей и наслаждайтесь яркой одеждой каждый день!

Источник: http://www.molecola.ru/blog-default/12-stirka-tsvetnykh-tkanej

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