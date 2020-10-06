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Как обмануть мозг и вызвать позитивные эмоции
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Как обмануть мозг и вызвать позитивные эмоции

Игорь Барышев

Общество

Ученые из Австралии доказали реальную пользу улыбки. Оказалось, что она положительно влияет на состояние всего организма.

Специалисты уверены, что, улыбаясь специально, человек может обмануть свой мозг и улучшить психическое здоровье.

Различные исследования показали — в среднем искренняя улыбка длится всего четыре секунды, но, несмотря на свою быстротечность, она все равно поможет разогнать осенний сплин. А еще дома мы улыбаемся на 30 процентов больше, чем на работе.

Многие наверняка слышали выражение «улыбнуться глазами». Однако ученые уверены, что это невозможно: при искренней улыбке у человека работают 53 лицевые мышцы и появляется прищур.

По статистике, женщины улыбаются больше мужчин. И чаще всего они, улыбаясь, кажутся мужчинам привлекательнее. Но вот в первые секунды улыбка на лице мужчины нередко воспринимается представительницами прекрасного пола как угроза.

А вот споры по поводу того, умеют ли улыбаться животные, идут до сих пор. Некоторые ученые утверждают, что улыбки зверей — всего лишь иллюзия, и наш мозг сам дополняет увиденную картину, делая ее более понятной для нас самих. Поэтому лучше еще раз присмотритесь к картинкам с улыбающимися братьями меньшими — может, показалось?

НАДО ЖЕ

Ученые-психологи выделяют целых 19 видов улыбок! Среди них — защитная, заговорщицкая, сострадательная, злая, мудрая, скучающая, интригующая и даже трусливая. Интересно, что из 19 типов улыбок лишь шесть связаны с позитивными эмоциями.

Смех сжигает лишние калории

Смех продлевает жизнь — это все знают. Однако свойства этой человеческой реакции на определенные раздражители оказались гораздо интереснее, чем думали раньше. Например, это отличное упражнение для многих участков человеческого тела — диафрагмы, живота, горла, лица и рук.

Живительный эффект

— Когда мы улыбаемся и тем более смеемся, концентрация кислорода в крови заметно увеличивается, что ускоряет процесс заживления ран. Помимо этого, улучшается кровообращение и расширяются кровеносные сосуды, — рассказал психолог-физиономист, полиграфолог Артем Павлов.

По его словам, все это способствует укреплению иммунитета, сжиганию калорий и снижению частоты сердечных сокращений.

— Главное — улыбка стимулирует выработку в организме эндорфинов, или «гормонов счастья». А они, в свою очередь, снимают физическое и эмоциональное напряжение, поднимая наше настроение, — отметил психолог.

Детектор лжи

Как оказалось, в таком привычном для нас явлении, как улыбка, скрывается множество хитростей и даже тайн. Например, по ней можно проверить искренность собеседника.

— Это возможно, так как люди смеются не только губами. При неискренней улыбке поднимаются углы рта, зрачок становится шире. На лице появляются морщины рядом с уголками глаз, — объясняет специалист по физиогномике.

А вот когда человек улыбается по-настоящему искренне, часть глаза между веком и бровью смещается вниз, а кончики бровей слегка опускаются.

— Проверить правдивость улыбки совсем несложно. Для этого просто обратите внимание, появляются ли в этот момент морщины вокруг глаз вашего собеседника, — советует Артем Павлов.

Зараза просто

Еще одно секретное свойство улыбки — ее заразительность. Конечно, в хорошем смысле слова. В большинстве случаев на нашу улыбку человек отвечает взаимностью.

— Даже если вы оба улыбаетесь неискренне, — подчеркнул Павлов. — Все дело в «зеркальных нейронах» нашего мозга. В этот момент мы неосознанно подражаем гримасам, которые видим на лице собеседника.

По словам специалиста, улыбающиеся люди воспринимаются как более привлекательные, общительные и уверенные.

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