Как обмануть мозг и вызвать позитивные эмоции

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Ученые из Австралии доказали реальную пользу улыбки. Оказалось, что она положительно влияет на состояние всего организма.

Специалисты уверены, что, улыбаясь специально, человек может обмануть свой мозг и улучшить психическое здоровье.

Различные исследования показали — в среднем искренняя улыбка длится всего четыре секунды, но, несмотря на свою быстротечность, она все равно поможет разогнать осенний сплин. А еще дома мы улыбаемся на 30 процентов больше, чем на работе.

Многие наверняка слышали выражение «улыбнуться глазами». Однако ученые уверены, что это невозможно: при искренней улыбке у человека работают 53 лицевые мышцы и появляется прищур.

По статистике, женщины улыбаются больше мужчин. И чаще всего они, улыбаясь, кажутся мужчинам привлекательнее. Но вот в первые секунды улыбка на лице мужчины нередко воспринимается представительницами прекрасного пола как угроза.

А вот споры по поводу того, умеют ли улыбаться животные, идут до сих пор. Некоторые ученые утверждают, что улыбки зверей — всего лишь иллюзия, и наш мозг сам дополняет увиденную картину, делая ее более понятной для нас самих. Поэтому лучше еще раз присмотритесь к картинкам с улыбающимися братьями меньшими — может, показалось?

НАДО ЖЕ

Ученые-психологи выделяют целых 19 видов улыбок! Среди них — защитная, заговорщицкая, сострадательная, злая, мудрая, скучающая, интригующая и даже трусливая. Интересно, что из 19 типов улыбок лишь шесть связаны с позитивными эмоциями.

Смех сжигает лишние калории

Смех продлевает жизнь — это все знают. Однако свойства этой человеческой реакции на определенные раздражители оказались гораздо интереснее, чем думали раньше. Например, это отличное упражнение для многих участков человеческого тела — диафрагмы, живота, горла, лица и рук.

Живительный эффект

— Когда мы улыбаемся и тем более смеемся, концентрация кислорода в крови заметно увеличивается, что ускоряет процесс заживления ран. Помимо этого, улучшается кровообращение и расширяются кровеносные сосуды, — рассказал психолог-физиономист, полиграфолог Артем Павлов.

По его словам, все это способствует укреплению иммунитета, сжиганию калорий и снижению частоты сердечных сокращений.

— Главное — улыбка стимулирует выработку в организме эндорфинов, или «гормонов счастья». А они, в свою очередь, снимают физическое и эмоциональное напряжение, поднимая наше настроение, — отметил психолог.

Детектор лжи

Как оказалось, в таком привычном для нас явлении, как улыбка, скрывается множество хитростей и даже тайн. Например, по ней можно проверить искренность собеседника.

— Это возможно, так как люди смеются не только губами. При неискренней улыбке поднимаются углы рта, зрачок становится шире. На лице появляются морщины рядом с уголками глаз, — объясняет специалист по физиогномике.

А вот когда человек улыбается по-настоящему искренне, часть глаза между веком и бровью смещается вниз, а кончики бровей слегка опускаются.

— Проверить правдивость улыбки совсем несложно. Для этого просто обратите внимание, появляются ли в этот момент морщины вокруг глаз вашего собеседника, — советует Артем Павлов.

Зараза просто

Еще одно секретное свойство улыбки — ее заразительность. Конечно, в хорошем смысле слова. В большинстве случаев на нашу улыбку человек отвечает взаимностью.

— Даже если вы оба улыбаетесь неискренне, — подчеркнул Павлов. — Все дело в «зеркальных нейронах» нашего мозга. В этот момент мы неосознанно подражаем гримасам, которые видим на лице собеседника.

По словам специалиста, улыбающиеся люди воспринимаются как более привлекательные, общительные и уверенные.

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