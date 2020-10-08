Лунное затмение 30 ноября: главные опасности

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Лунное затмение ожидается 30 ноября. О том, чего ожидать в это время «Вечерней Москве» рассказала финалистка «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Кажетта.

По словам ясновидящей, это время подходит для принятия серьезных решений и урегулирования давних конфликтов.

— Самое время пересмотреть некоторые свои отношения и сделать о них выводы. Это поможет избавиться от зависимости. Вероятны новые знакомства. Многие будут радоваться даже самым незначительным своим успехам, — говорит она.

Кажетта отметила, что лучше в этот период не впадать в крайности, так как это может отразиться на делах.

Фото: Предоставлено Кажеттой

— В работе не берите на себя слишком много, усилия могут не принести результата. Возможно, что в этот период будет не хватать времени, поэтому будет трудно совмещать работу, общение с близкими и свои увлечения. Поставьте работу в приоритет и будете приятно удивлены результатом. При этом будьте терпеливы и сдержанны в общении, вероятны конфликты, — рассказала она.

Для многих этот период будет непростым, в результате недопониманий постепенно накопится много обид, которые тяжело будет объяснить окружающим.

— Этот период так же нельзя назвать временем хорошего самочувствия. Вам нужно больше беречь себя, радовать прогулками на свежем воздухе и оздоровительными процедурами. Продуманные действия приведут к успеху, а неразумные — ни к чему, — говорит экстрасенс.

Кажетта предупредила, что также в этот период возрастает вероятность получения всевозможных травм, причем как физических, так и эмоциональных. В связи с этим звезды рекомендуют вам быть осторожными на дороге и в спортзале, почаще прислушиваться к своему организму и устраивать себе необходимый отдых. По возможности избегать напряженных разговоров и столкновений с недоброжелателями.

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