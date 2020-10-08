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По «Аптекарскому огороду» можно прогуляться с мобильным аудиогидом
Фото: Олег Яковлев

По «Аптекарскому огороду» можно прогуляться с мобильным аудиогидом

Полина Французова

Общество

Старейший в России Ботанический сад «Аптекарский огород» порадует посетителей цифровой новинкой. МТС разработала для сада аудиогид «Место силы. Аптекарский огород», записанный директором сада Алексеем Ретеюмом.

По «Аптекарскому огороду» можно прогуляться с мобильным аудиогидомФото: Олег Яковлев

Прогулка по уникальному не только для Москвы месту, а Аптекарский огород создан по указу Петра I в 1706 году, длится два часа. За это время посетители погуляют не только по привычным для средней полосы России лесам, но и поднимутся на альпийский холм, узнают, как в современном городе собрать дождевую воду, увидеть самую большую в мире кувшинку, способную выдержать человека, настоящий отель для насекомых и многое другое. И все это время их будут сопровождать увлекательные истории в исполнении бессменного с 1993 года директора Ботанического сада.

Аудиогид размещен на бесплатной платформе izi.TRAVEL и в одноименном мобильном приложении. Приложение совершенно бесплатно и подходит абонентам любого оператора.

Этот сервис является частью федеральной программы МТС «Место силы», которую компания проводит по всей стране в поддержку экотуризма и экологического просвещения.

По «Аптекарскому огороду» можно прогуляться с мобильным аудиогидомФото: Олег Яковлев
МТСсотовый операторБотанический сад МГУ «Аптекарский огород»
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