По «Аптекарскому огороду» можно прогуляться с мобильным аудиогидом
Старейший в России Ботанический сад «Аптекарский огород» порадует посетителей цифровой новинкой. МТС разработала для сада аудиогид «Место силы. Аптекарский огород», записанный директором сада Алексеем Ретеюмом.
Прогулка по уникальному не только для Москвы месту, а Аптекарский огород создан по указу Петра I в 1706 году, длится два часа. За это время посетители погуляют не только по привычным для средней полосы России лесам, но и поднимутся на альпийский холм, узнают, как в современном городе собрать дождевую воду, увидеть самую большую в мире кувшинку, способную выдержать человека, настоящий отель для насекомых и многое другое. И все это время их будут сопровождать увлекательные истории в исполнении бессменного с 1993 года директора Ботанического сада.
Аудиогид размещен на бесплатной платформе izi.TRAVEL и в одноименном мобильном приложении. Приложение совершенно бесплатно и подходит абонентам любого оператора.
Этот сервис является частью федеральной программы МТС «Место силы», которую компания проводит по всей стране в поддержку экотуризма и экологического просвещения.