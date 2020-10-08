Столичный волшебник Иван Кулебякин «рулит» погодой

Иван Кулебякин утверждает, что несколько лет назад именно кошка спасла ему жизнь во время клинической смерти / Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Чародей Иван Кулебякин рассказал «Вечерке» о своих магических способностях, умении вызывать солнце и сделал прогноз на зиму.

С древних времен люди пытались управлять погодой. В ход шли жертвы богам, чаще всего — дары охоты, магические танцы и заклинания. И в наше время есть продолжатели таких традиций. Иван Кулебякин выглядит как настоящий колдун — длинные белые волосы, пристальный взгляд.

— Я еще в сентябре предсказал — в октябре будет солнечная погода, — говорит он. — И вот, сбылось! Так и напишите: «рулит» погодой в Москве волшебник Иван Кулебякин.

По его словам, дожди он не вызывает. Наоборот, каждое пасмурное утро превращает в солнечное.

— Просыпаюсь — и мысленно разгоняю тучи, — заявляет маг. — Работаю с биополем с помощью рук — буквально развожу ими насупившиеся облака. Осадки, если есть, отправляю на вечернее или ночное время. А если не хочу вмешиваться, поскольку дождик и так вечерний, просто отдыхаю.

Этот дар Кулебякин обнаружил у себя еще в детстве. Он утверждает, что в пятилетнем возрасте за три минуты смог предотвратить страшный ураган.

— Тогда я понял, что природа меня выбрала, и я могу управлять погодой, — поделился Иван Иванович. — Меня приглашали в разные города, например на ярмарки в Липецке, Нижнем Новгороде. Да и в московских Лужниках разгонять тучи доводилось еще в 90-х. Когда «Спартак» играл, я, кстати, предсказывал перед одним из матчей, с каким счетом он победит.

Маг 14 лет назад пережил клиническую смерть, от которой его спасла... кошка. Животное отдало ему свою силу, а когда он очнулся, погибло. Кроме этого, однажды волшебник попал под удар молнии. А еще Кулебякин гордится тем, что не раз помогал известным людям избавиться от болезней или сообщал подробности их будущего.

— Чтобы увидеть, каким окажется следующий год, мне нужно войти в состояние медитации, — замечает он. — Но могу уверенно сказать, что ноябрь будет дождливым. Однако 1 декабря на улицах Москвы уже ляжет снег. Так что Новый год встретим как положено. Зима морозной не будет. Сделаю все, чтобы она оказалась умеренной и теплой. Старания к этому надо прикладывать.

Волшебник признался, что переживает из-за ситуации на Камчатке и желает, чтобы экологическая обстановка улучшилась.

— Я объединяю силу мыслей тех, кто хочет, чтобы все было хорошо, — говорит он. — Природу надо любить, оберегать. За каждой экологической катастрофой — человеческий фактор. В пожарах, наводнениях тоже только человек виновен.

Кулебякин считает: научиться повелевать погодой под силу не каждому.

— Надо иметь природный дар. Человек должен быть чистым душой и телом, не пить, не курить, быть здоровым, энергичным и творить только добрые дела.

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