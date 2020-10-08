Лекарства от панических атак: понятие болезни, виды препаратов для устранения симптоматики

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Понятие болезни, проявления панических атак

Панические расстройства характеризуются приступами паники, тревоги. Симптоматика болезни ухудшает качество жизни пациентов. Больные требуют психологической и психиатрической помощи, приема препаратов от тревожности и панических атак.

Паническое расстройство — распространенная психическая патология, проявляющаяся частыми повторяющимися приступами резко выраженной тревожности, которая не связана с опасностью, жизненными специфическими ситуациями. Болезнь характеризуется следующими проявлениями:

• приступы возникают при отсутствии опасности, угрозы для жизни;

• нет ауры перед появлением симптоматики;

• присутствуют периоды общего здоровья между приступами;

• клинику патологии не провоцируют лекарства, наркотики;

• симптоматику не вызывают болезни.

Панические расстройства отмечаются в возрасте от 24–64 лет. Чаще патология выявляется у женского населения. Частота встречаемости составляет 2–5% среди населения. Проявления болезни:

• субъективные переживания;

• страх перед приступом;

• ВСД — вегето-сосудистая дистония (вегетативные кризы): симпатикотоники, ваготоники, смешанный тип.

Приступы начинаются с нарушений в сердечно-сосудистой системы. Во время приступа отмечается повышение артериального давления. Диагностическим критерием панического расстройства является: снижение АД после того, как страх прошел. Также отмечается учащение дыхания. У некоторых больных отмечаются нарушения в работе пищеварительного тракта. Жалобы на озноб, волну жара, головокружения, тремор рук, похолодание конечностей. У некоторых пациентов возможна полиурия или диарейный синдром.

Первая помощь при приступах

Лечение панических атак производится препаратами, беседами (психотерапией). При возникновении приступов пациенту требуется срочный прием лекарств. Для этого активно применяют группу бензодиазепиновых транквилизаторов. Чем лечить панические атаки, препараты:

• Клоназепам,

• Диазепам,

• Феназепам,

• Алпразолам.

Эти лекарства свободно не продаются в аптеках. Купить их можно только по рецепту психотерапевта.

Какие препараты принимать — небензодиазепиновые медикаменты

Помимо препаратов первой помощи, есть еще лекарства для плановой терапии. Они не провоцируют привыкания. Лекарства от панических расстройств без рецептов:

• Гидроксизин,

• Мепробамат,

• Этифоксин,

• Мебикар.

Эффективность медикаментов ниже, чем у бензодиазепинов. Пациенты хорошо их переносят. Лекарства не провоцируют сонливости, хорошо предупреждают и купируют приступ паники.

Список препаратов без привыкания — нейролептики

Нейролептики оказывают успокоительное воздействие. Они применяются в качестве дополнительных средств. Эффективные лекарства без рецептов:

• Труксал;

• Тиокрил;

• Меллерил;

• Сонапакс.

Средства тормозят работу ретикулярной формации. Снотворного воздействия на фоне терапии не отмечается. При продолжительном приеме медикаментов возникает сбой в работе эндокринных органов, тремор рук.

Список ноотропных препаратов без рецептов

Ноотропные средства допустимо применять как в период обострения, так и в качестве дополнительного препарата комплексной плановой терапии. Эффект от ноотропов появляется через 1–2 недели приема.

К списку ноотропных препаратов без привыкания относят:

• Глицин,

• Фенибут,

• Пантогам и другие.

Антидепрессанты

К препаратам выбора относятся антидепрессанты. Это самые хорошие лекарства от панических атак для длительного лечения. Выбирает препарат психотерапевт по критериям тяжести болезни. Для предупреждения панической атаки используют лекарства:

• Анафранил,

• Мелипрамин,

• Алпразолам,

• Венлафаксин,

• Флуоксетин.

Эффект от лекарств наступает не так быстро, как у нейролептиков и транквилизаторов. Средства позволяют удержать возникновение нового приступа.

На основе материалов сервиса поиска лекарств в аптеках https://uteka.ru

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