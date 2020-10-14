Названы самые активные участники столичной программы льготных займов для бизнеса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы озвучил сумму выданных городом льготных кредитов для малого и среднего бизнеса, она составила около 70 миллиардов рублей. Город субсидирует до 8 процентов ставки по кредитам, оформленным после 15 апреля, и 6 процентов — по взятым ранее займам.

Предварительные итоги реализации программы льготного кредитования подвел руководитель Департамента Алексей Фурсин.

— К этому моменту льготные кредиты на сумму более 69,9 миллиарда рублей получили 6 364 компаний, — рассказал Фурсин. — Еще 466 организациям одобрены заявки на сумму 38,3 миллиарда рублей. По данным крупнейших банков - участников программы, она наиболее востребована среди представителей ритейла. Кроме того, чаще других этими возможностями пользуются компании в сфере недвижимости, производства и строительства.

Партнерами правительства Москвы в рамках программы льготного кредитования стали Сбербанк, Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Совкомбанк, Банк ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк), Росбанк, Банк «Зенит», Банк Интеза.

— Для пострадавших из-за пандемии компаний из сферы услуг и ритейла правительство Москвы совместно с банками предложило беспрецедентную программу кредитной поддержки, — отметила заместитель президента-председателя правления банка Надия Черкасова. — Мы активно подключились к реализации этой программы, а также предложили комплекс собственных мер поддержки компаний МСБ. Это помогло многим предпринимателям сохранить персонал и ресурсы для восстановления бизнеса и дало новый импульс к его развитию.

В качестве примера Черкасова привела одну из столичных компаний, производящую техническое оборудование, которой одобрили кредитную линию в размере 35 миллионов рублей. Эти средства за счет снижения ставки по займу до 8 процентов позволили сохранить цены на продукцию в условиях кризиса благодаря снижению себестоимости при покупке комплектующих. Компании удалось увеличить рентабельность проектов и в целом сократить операционные расходы.

Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях пандемии очень актуальна: в прошлом году доля поступлений в бюджет города от этого сегмента превысила 23 процента. Получить льготный кредит или снизить ставку по уже действующим могут любые субъекты малого и среднего предпринимательства, находящиеся в Москве. Городская программа продолжит действовать до конца года.