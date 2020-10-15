Забота о ваших финансах

Фото: пресс-служба АО «Почта Банк»

В непростых условиях пандемии людям старшего возраста рекомендовано беречь себя и реже посещать общественные места. А значит, приходится рассчитывать только на свои силы и волей-неволей задуматьcя, как подстраховаться в нынешней ситуации и обеспечить доступ к своим финансам, чтобы они всегда были под рукой. АО «Почта Банк» заботится о пенсионерах и предлагает комплексное обслуживание, если перевести пенсию на «Сберегательный счёт»: начисление процентов на остаток средств на счёте, снятие без комиссии до 10 000 рублей в месяц в банкомате любого банка, а еще можно занять у банка денег до пенсии без процентов. Получать пенсию в Почта Банке не только выгодно, но и удобно.

Оформить получение пенсии в Почта Банке — просто. Выберите вариант, удобный для вас:

Посетить отделение

Чтобы оформить перевод пенсии в ПочтаБанк, вам не придется пользоваться транспортом: недалеко от вашего дома наверняка есть одно из 15 тысяч почтовых отделений, в которых расположен банк. Сотрудник банка откроет вам «Сберегательный счет» и выдаст бесплатную неименную карту «Мир» к нему, поможет оформить заявление о доставке пенсии на ваш «Сберегательный счет» в Почта Банке и передать его в Пенсионный фонд РФ. Для оформления вам потребуется только паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.

Вызвать сотрудника на дом

Почта Банк запустил собственную доставку финансовых услуг по всей стране. Сервисом можно воспользоваться абсолютно бесплатно. Чтобы получить услуги с доставкой на дом, нужно заполнить заявку «Перевод пенсии» на сайте pochtabank.ru в разделе «Онлайн-заявки» или позвонить по телефону клиентской службы банка. Даже если вы живете в небольшом поселке, банк организует встречу в ближайшем городе. Сотрудник придет в удобное время, проконсультирует и оформит продукт. Опознать сотрудника банка можно по фирменному бейджу.

Если вы уже являетесь клиентом Почта Банка

Например, у вас открыт вклад или «Сберегательный счет», оформить перевод пенсии можно в интернет-банке или мобильном приложении Почта Банк Онлайн.

Почему это выгодно?

Для каждого пенсионера, оформившего заявление на перевод пенсии в Почта Банк, открывается «Сберегательный счет», на который она и поступает. Этот счет можно пополнять самому, получать на него переводы от близких и, конечно, тратить имеющиеся там средства. А в случае необходимости — без комиссии снимать наличные (в пределах 10 000 руб. в месяц) в банкоматах любых банков. Чтобы все эти операции было удобно и быстро совершать, при открытии «Сберегательного счета» пенсионеры получают бесплатную неименную карту «Мир». По тарифу «Пенсионный», который подключается автоматически при первом поступлении пенсии на «Сберегательный счет», возможно начисление до 5% годовых на минимальный остаток средств на счете ежемесячно.

«Запасной кошелек»

Если потратились на крупную покупку и денег до следующей пенсии не хватает, есть возможность занять у банка 10 000 рублей, а вернуть долг после получения пенсии. «Запасной кошелек», дополнительная услуга к пенсионному предложению, подключается бесплатно в отделении банка, интернет-банке или мобильном приложении Почта Банк Онлайн.

«Запасной кошелек» — кредитная карта с особым функционалом и фиксированным лимитом 10 тыс. руб. По карте действует долгий беспроцентный период —36 месяцев, а если гасить всю задолженность к расчетной дате, то и ежемесячная комиссия не начисляется, а значит воспользоваться кредитными средствами можно бесплатно! Беспроцентный период по тарифу «Запасной кошелек» предоставляется на операции оплаты товаров и услуг, а также платежей и переводов на «Сберегательный счет» с использованием реквизитов банковской карты.

Подробную консультацию вы можете получить по телефону 8 800 550 0770 (звонок по России бесплатный) или на сайте pochtabank.ru

«Сберегательный счёт» – текущий банковский счёт с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца. В рамках тарифа «Пенсионный» (подключается при поступлении пенсионных выплат)/ «Зарплатный пенсионер» (подключается при поступлении пенсионных и зарплатных выплат); на сумму от 50 000 руб.: при совершении Квалифицированных операций на сумму менее 10 000 руб. в предыдущем месяце — 3,5% годовых, при совершении Квалифицированных операций на сумму от 10 000 руб. в предыдущем месяце — 5% годовых; на сумму от 1 000,00 до 49 999,99 руб. (включительно) — 3% годовых; на сумму до 999,99 руб.(включительно) — 0% годовых. Обслуживание «Сберегательного счёта» для тарифов «Пенсионный»/ «Зарплатный пенсионер» — 0 руб. К счёту выпускается карта. Комиссия за выпуск карты, по которой первой в период действия договора проведена активация, и каждый последующий перевыпуск по истечении срока действия: «Мир» неименная — 0 руб.; «Мир» именная: тариф «Пенсионный» — 500 руб.; «Зарплатный пенсионер» — 0 руб. Карты (за исключением карт, указанных выше) и каждый их последующий перевыпуск по истечении срока действия: Мир неименная (не подключённая к акции «Бонусы за покупки» в рамках программы лояльности «Мультибонус»), Мир именная — 500 руб.; Мир неименная (подключённая к акции «Бонусы за покупки» в рамках программы лояльности «Мультибонус») — 0 руб. Обслуживание указанных карт к «Сберегательному счёту», ежегодно, начиная со 2-го года обслуживания (применяется для карт к «Сберегательному счёту», выпущенных с 10.10.2019): Мир неименная/именная — 0 руб. Комиссия за выдачу средств, относящихся к отдельной категории, а также комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи не более 100 000 руб. в календарный месяц: в банкоматах и ПВН АО «Почта Банк» и банков группы ВТБ — не взимается; в банкоматах и ПВН других банков по тарифу «Пенсионный» и «Зарплатный пенсионер»: в пределах 10 000 руб. в календарный месяц — не взимается, свыше 10 000 руб. — 1% от суммы (мин. 100 руб.). Комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи свыше 100 000 руб. в календарный месяц — 7,9% от суммы (мин. 100 руб.). ПВН — пункты выдачи наличных. Квалифицированная операция — расходная операция по оплате товаров/работ и/или услуг, совершённая клиентом/держателем дополнительной карты по текущему счёту клиента (физического лица), открытому в банке в рамках договора банковского счёта, и отражённая по счёту как списание средств в соответствующем периоде. К Квалифицируемым операциям относятся: операции по распоряжениям на перевод, принятым в электронном виде, за исключением: переводов денежных средств в счет погашения кредитов, переводов в адрес физических лиц, в том числе через системы денежных переводов, переводов в оплату услуг Банка, переводов, связанных с участием в азартных играх и тотализаторах, расходами в социальных сетях, переводов в оплату туристических услуг; переводов в целях пополнения электронных кошельков; операции, совершенные с использованием карт Банка, за исключением операций, совершенных с использованием карт Банка, связанных с: наличными деньгами; приобретением финансовых инструментов; ценных бумаг; дорожных чеков, а также иностранной валюты; с участием в азартных играх и тотализаторах; операции по переводу денежных средств в адрес физических лиц. Кредитный лимит по карте по тарифу «Запасной кошелёк 10 000» — 10 000 руб. под 0% годовых при выполнении условий беспроцентного периода, в остальных случаях — 10% годовых на задолженность. Обязательный ежемесячный платеж — не менее 500 руб., но не более задолженности. Беспроцентный период (до 36 расчётных периодов) — для кредита на совершение операций оплаты товаров/услуг при условии полного погашения задолженности до 35 даты платежа включительно, получения наличных денежных средств и совершения переводов на «Сберегательный счёт» Клиента в Банке с использованием реквизитов Банковской карты. Комиссия за оформление карты — 0 руб., ежемесячная комиссия за обслуживание при отсутствии задолженности — 0 руб., в остальных случаях — 300 руб. Лимит на снятие денежных средств — 10 000 руб. на каждую операцию, 30 000 руб./мес. Комиссия за снятие собственных денежных средств в банкоматах АО «Почта Банк» — 0 руб.; за совершение переводов на «Сберегательный счёт» Клиента в Банке с использованием реквизитов Банковской карты — не взимается. Подробности — в тарифах банка на pochtabank.ru. АО «Почта Банк».

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