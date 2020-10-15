Снять стресс и спасти мир

Фото: Полина Гусарова

Международная сеть интерактивных развлечений «Клаустрофобия» в честь Всемирного дня психического здоровья предлагает всем желающим бесплатно поучаствовать в двух квестах. Корреспондент «ВМ» прошла оба, чтобы убедиться: это не столько способ пощекотать себе нервы, сколько успокоить их.

Секретный пациент

Поскольку квест — дело командное, пройти его со мной решилась наш фотограф Полина Гусарова. Вот мы у двери, за которой начинаются приключения. Оператор квеста Михаил Шелест предлагает сдать личные вещи и мобильные телефоны — час нам предстоит провести в другой реальности.

— Помните, с помощью силы ничего не решается, — инструктирует нас Михаил. — Если не открывается ящик, вы его не ломаете. Можно воспользоваться подсказкой. Они либо поступают в автоматическом режиме, либо только по запросу. В любом случае вы можете сами обратиться за помощью — обеим при этом нужно поднять руки вверх.

Положившись на свои силы, выбираем вариант «по запросу». Играть так играть!

— Будет страшно? — спрашивает моя напарница.

— Нет, тревожной может показаться лишь обстановка. Это, скорее, детектив, чем хоррор, — говорит оператор и начинает погружать нас в мир квеста. — США, 1963 год. Небольшой городок Ричмондейл. Вы — журналисты местной газеты. Однажды вам поступает загадочный телефонный звонок…

На первый взгляд, сюжет классический: скверные дела творятся в психиатрической клинике! Но по некоторым намекам оператора понимаю: все не так просто. Впрочем, Михаила с нами уже нет, теперь время от времени слышим голос одного из персонажей странной истории.

В первом же помещении нас ждут загадки: нужно найти определенные предметы, чтобы получить ключ. Решив головоломку, оказываемся в больничном коридоре. Выглядит мрачновато! Кажется, вот-вот столкнемся лицом к лицу со строгой медсестрой из фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Что делать? Что искать?

Загадочный собеседник вновь на проводе, а точнее, по громкой связи. Он задает вектор нашим поискам, и медленно, решая по пути множество головоломок и переворачивая все вверх дном в поисках ответов, мы движемся к благородной цели. Процедурная, палаты пациентов, кабинет доктора… Зловещие надписи на стенах, спрятанные коды, кнопки, ящики… Переходя между комнатами, теряем счет времени. Работать командой у нас получается неплохо… Но одна ошибка в финале сводит все усилия на нет: не смогли спасти от опасности одного из персонажей. О чем и извещает нас голос таинственного собеседника. И предупреждает: «Санитары идут!»

С грехом пополам находим нужный ключ, спешно открываем дверь… В этом квесте нет актеров, но мы так вжились в происходящее — кажется, будто нас и правда преследуют! Топот за спиной, стук в дверь. Наконец вываливаемся в привычный глазу офисный коридор. Спасены!

— Поздравляю, — встречает нас оператор. — Вы прошли квест и почти справились с задачей.

Михаил объясняет, в чем была ошибка, чтобы никакой недосказанности не осталось. Отправляемся на вторую игру — может, там повезет больше.

Фото:Полина Гусарова

Землянка

В этот раз мы сразу выбираем автоматический режим подсказок. И слушаем новую историю…

— Вы — археологи. Прибыли на место раскопок советской землянки, — гипнотически звучит голос Михаила. — Некие мистические события переносят вас во времена Великой Отечественной войны. Вам нужно подготовиться к атаке немцев, собрать войска и одержать верх в настоящем бою.

Открыв дверь, оказываемся в слабо освещенном помещении с бревенчатыми стенами. Здесь пахнет деревом. Слышны голоса, как в советском кино. Правдоподобная атмосфера! Одно из первых же заданий, однако, оказывается нам не по силам, и «бог из машины», следящий за прохождением, отправляет нам в помощь бойца. Выполнив миссию, тот тут же исчезает, и мы продолжаем путь. Антураж квеста продуман детально — от солдатского котелка до огромного стола с планом сражений. Я бы даже подумала, что мы в музее, но со всеми предметами можно взаимодействовать, трогать их… Иначе можно и не найти подсказку.

Сначала я занимаюсь поиском «ключей», а Полина — решением головоломок, потом меняемся ролями… Ну хоть червяков есть не надо, как в телешоу «Форт Боярд». Время в реальности квеста движется быстро. Но и мы наконец поняли, что от нас требуется. Освоив попутно ряд важных навыков разведчика, подходим к финалу… Последний бой, трудный самый, выигрываем. Включается свет, открывается последняя дверь… И вновь поздравления, ведь этот квест считается более сложным, чем первый.

Фото: Полина Гусарова

«Бог из машины»

По словам Дианы Роспусковой, управляющей филиала «Клаустрофобии» на Бауманской, квесты — развлечение для самой разной аудитории. Есть даже фанаты этого увлечения, коллекционирующие свои победы.

— Многим хочется отвлечься от реальности, почувствовать себя другим человеком на время, — говорит Диана. — Есть стереотип, что квесты непременно должны пугать, но это не так. Думаю, здесь люди, наоборот, могут побыть сильнее своих страхов, и кому-то квесты помогают решить свои внутренние проблемы. Что касается первого квеста, здоровье — сейчас очень популярная тема, особенно в эпоху COVID. Это некая интерпретация от нас.

Кстати, «Секретного пациента» можно пройти и онлайн — такой формат появился в период самоизоляции. На локации находится человек с камерой, а участник видит происходящее от первого лица и принимает решения.

— Технологическая составляющая квестов быстро развивается, — замечает моя собеседница. — Уже давно в этой сфере появилась идея отказаться от операторов, чтобы игра могла идти без участия человека. Сюжеты прописываются все детальнее, все больше возникает новых форматов.

Пока идем по коридору, краем глаза заглядываю в аппаратную. Несколько человек сидят перед компьютерами. Спрашиваю Диану, как функционирует наблюдательный пункт.

— На каждом квесте — свой оператор. На одном из мониторов перед ним камеры, чтобы видетьвсе происходящее, на втором — интерфейс игры. Там указан перечень задач и их статус: «В сборке», «Решено», «Не решено». Техника бывает непредсказуема… Оператор должен не допустить ошибок, уметь среагировать на любую внештатную ситуацию.

По сути, он тоже играет, думаю я. Наверное, эти люди чувствуют себя немного волшебниками, управляя «вселенной» какого-либо сюжета...

— Стоя по ту сторону баррикад, мы смотрим на это немного иначе, — говорит сотрудница. — Механика квестов часто схожа, взгляд замыливается. Но сейчас появляются все более непредсказуемые квесты, которые и нас могут удивить. Есть перформансы, одновременно напоминающие спектакль, кино и компьютерную игру… Там вовлечению участников в действо помогают актеры. Кстати, острые ощущения игроков чаще всего вызывают не так называемые страшилки. А необъяснимость законов, действующих в этой реальности.

Бесплатно пройти оба квеста все желающие смогут с 17 по 25 октября. Первый предназначен для психически здоровых людей, второй — для тех, у кого есть ментальные нарушения. Все, что нужно для участия в акции, — принести на локацию (ул. Фридриха Энгельса, д. 20, стр. 2) справку о состоянии психического здоровья, сделав это 17 или 18 октября. Каждому желающему выдадут промокод на бесплатную игру — воспользоваться им можно вплоть до 25 октября.

— Хотелось бы, чтобы люди с пониманием, открытостью и заботойотносились к тем, кто страдает ментальными нарушениям, — замечает Владимир Жиганов, генеральный директор «Клаустрофобии». — С недавних пор у молодежи появилась мода на депрессивные и биполярные нарушения, но в этом нет ничего романтичного и веселого. Мы хотим показать, что это на самом деле, поэтому один из сюжетов связан с лечебницей. Думаю, здоровый человек правильно поймет атмосферу и оставит в этой комнате все свои страхи.