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Продукты доставят бесплатно для пенсионеров, инвалидов и многодетных мам
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Продукты доставят бесплатно для пенсионеров, инвалидов и многодетных мам

Михаил Петров

Общество

Ковид снова вмешивается в жизнь москвичей, ограничивая активность людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания пределами их квартир, дач, коттеджей. Хорошо, что им уделяют должное внимание не только социальные службы города, но и крупные компании, проявляя о них заботу. Так, сервис «Пятерочка Доставка» возобновляет социальную акцию по бесплатной экспресс-доставке продуктов на дом для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями во всех регионах действия услуги. Это позволит наиболее уязвимой категории граждан удобно и безопасно совершать нужные покупки, оставаясь дома, не подвергая себя риску заражения.

Воспользоваться бесплатной доставкой могут люди пенсионного возраста и с инвалидностью в Москве и Московской области — в городах Мытищи, Королев, Щелково, Балашиха, Железнодорожный, Люберцы, Видное, Домодедово, Подольск, Климовск, Одинцово, Истра, Дмитров, Сергиев Посад, Долгопрудный, Химки, Красногорск, Наро-Фоминск. Данная услуга доступна также в Санкт-Петербурге. В Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Воронеже бесплатную доставку могут заказать многодетные семьи и другие категории граждан, нуждающиеся в особой социальной поддержке.

Воспользоваться данной услугой можно, оформив заявку на любую сумму в приложении «Пятерочка Доставка» и введя промокод ZABOTA в специальном поле. Заказы принимаются с 9 утра до 9 вечера, их собирают непосредственно в магазинах компании. Цены на продукты и акции в приложении аналогичны тем, что действуют в магазинах сети. Курьер доставит заказ прямо до двери в течение часа и осуществит проверку документов, подтверждающих принадлежность клиента к категории людей, имеющих право пользоваться льготными условиями: пенсионного удостоверения, социальной карты, справки, выдаваемой территориальным органом ПФР, или справки, подтверждающей факт установления инвалидности, удостоверения или справки о многодетности и т.д.

— Мы понимаем, как важно помочь пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья в сложившейся ситуации, — рассказывает директор сервиса экспресс-доставки торговой сети «Пятерочка» Илья Салтанов. — Наш сервис работает теперь не только в столице и области, но и в других крупных городах — Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Самаре. В магазинах, где мы собираем заказы, для профилактики распространения коронавирусной инфекции строго соблюдаются требования к дезинфекции помещений, а также все сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. А курьеры доставки обеспечены дезинфицирующими салфетками и проходят регулярные замеры температуры для контроля их самочувствия.

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