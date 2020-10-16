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Московский НПЗ становится одним из лучших в Европе по экологическим характеристикам
Фото: Стоян Васев

Московский НПЗ становится одним из лучших в Европе по экологическим характеристикам

Никита Миронов  

Общество

Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне модернизирован уже на две трети, и планов переносить его за пределы города нет. Об этом в интервью ТАСС в пятницу заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— У нас была договоренность в 2011 году, когда мы продали свой пакет в 25 процентов в Московском НПЗ, о том, что этот завод будет полностью модернизирован и превращен в одно из самых лучших европейских предприятий с точки зрения экологии. Все договоренности выполняются, несмотря на финансовые проблемы, экономический кризис и падение цен на нефть, — сказал Сергей Собянин.

На сегодняшний день, как заметил столичный градоначальник, завод уже на две трети модернизирован, осталась еще треть работ, которые оцениваются в общей сложности в $3–4 млрд инвестиций.

— В границах рядом с Веной стоит завод, они считают, что это нормально, потому что он экологически очень чистый. Этот завод будет гораздо лучше, — добавил Сергей Собянин.

По его словам, все работы по реконструкции планируется завершить не более чем за три года.

В июле этого года мэр лично посетил предприятие и принял участие в пуске высокотехнологичного комплекса переработки нефти «Евро+». Благодаря новому комплексу Московский НПЗ обеспечил дополнительную стабильность поставок продукции на топливном рынке столицы. Комплекс заменяет пять установок прошлого поколения и уменьшает воздействие на окружающую среду.

Также на заводе побывал с визитом и председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Соловьев. Он ознакомился с достижениями программы развития Московского НПЗ, высоко оценив комплекс «Евро+» и очистные сооружения «Биосфера». Это оборудование на Московском НПЗ появилось в ходе второго этапа экологической модернизации, который сейчас завершается. Менее чем за 10 лет воздействие на окружающую среду сокращено более чем на 75 процентов. Новый технологический уровень предприятия оценили и за рубежом. Так, например, комплекс «Евро+» стал финалистом международной энергетической премии Platts Global Energy Awards. Его выдвинули в номинации «Лучший проект года в сфере нефтепереработки». Комплексная модернизация предприятия продолжится.

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