iPhone 12 и другие новые устройства Apple: обзор

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Компания Apple провела 13 октября презентацию своих новых гаджетов и разработок. О новинках рассказал генеральный директор корпорации Тим Кук. В частности, на всеобщее обозрение представили сразу несколько моделей iPhone. Особенности iPhone 12 и iPhone 12 mini

Базовым смартфоном среди новых моделей на презентации представили iPhone 12. Он будет продаваться в пяти цветах: классических черном и белом, а также в красном, зеленом и синем оттенках. Стоит отметить, что одним из главных отличий нового смартфона от предыдущих моделей стал более прочный дисплей. Устройство оснащено экраном, который должен выдержать падение даже с очень большой высоты благодаря более прочной передней панели Ceramic Shield. Речь идет о современной технологии производства стекла, которое покрывает экраны устройств Apple. Также корпус смартфона сделан из алюминия, который используется в аэрокосмической отрасли.

Что касается камеры, то в этой сфере тоже достаточно нововведений. Например, камеру дополнили новой функцией HDR 3. Она позволяет фотографировать людей и объекты в хорошем качестве даже против источника света. Кроме того, пользователь сможет создавать с помощью этого устройства HDR‑видео в стандарте Dolby Vision.

В свою очередь iPhone 12 mini отличается от предыдущего гаджета только по размеру дисплея и емкости батареи. Он меньше и держит заряд не так долго, как базовый смартфон. Тем не менее мини-версия iPhone идеально подойдет для тех людей, которым не нравятся очень большие и едва помещающиеся в карман телефоны. При этом новинка смотрится более выигрышно по сравнению с похожей по параметрам, но устаревшей моделью iPhone SE.

Известно, что желающие приобрести любую из моделей смартфона смогут выбрать из нескольких вариантов объема памяти — 64, 128 и 256 ГБ.

iPhone 12 Pro и 12 Pro Max: отличия от других моделей

Кроме того, на презентации Apple были представлены еще два смартфона — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Их корпус сделан из нержавеющей стали, а цветовая линейка меньше, чем у основной модели: графитовый, серебристый, золотой и «тихоокеанский синий». Что касается размера дисплея, то у iPhone 12 Pro он будет равен 6,1 дюйма. В свою очередь у модели Max размер дисплея составит 6,7 дюйма, что делает его самым большим экраном в истории iPhone.

Настоящей изюминкой обоих гаджетов стали три камеры. Первая — широкоугольная с семилинзовым объективом, вторая является сверхширокоугольной и имеет угол обзора 120 градусов, а третья — телефотокамера с четырехкратным оптическим зумом. Благодаря этим техническим характеристикам пользователь сможет делать удачные фотографии даже при очень плохом освещении, а также снимать видео в режиме таймлапс в ночное время суток.

Обе модели будут выставлены на продажу с объемом памяти 128, 256 и 512 ГБ.

Чем еще отличаются новые смартфоны Apple?

По внешнему виду новые модели больше напоминают iPhone 4 и 5 — их вновь сделали более угловатыми. Помимо этого, все четыре модели имеют поддержку сети 5G, что обеспечит быструю скорость скачивания и отправки данных, хорошее разрешение во время общения по видеосвязи и иные преимущества. Тем не менее в России эта функция вряд ли будет работать, а телефон будет ловить привычный LTE.

Когда смартфоны появятся на рынке?

Известно, что iPhone 12 и iPhone 12 Pro поступят в продажу в России с 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max с 13 ноября.

По материалам сайта: https://www.technopark.ru.

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