Как социальные работники помогают москвичам в самоизоляции

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

С 26 сентября для всех соблюдающих режим самоизоляции москвичей 65+ и имеющих хронические заболевания работает горячая линия Комплекса социального развития. Ежедневно семь тысяч социальных работников привозят им продукты, товары первой необходимости, лекарства. О том, как именно социальные работники помогают горожанам, с какими трудностями приходилось сталкиваться во время весенней пандемии, рассказала сотрудник ТСЦО «Таганский» Руслана Матюхина.

— Что вдохновляет вас на этой работе?

Я стала социальным работником в 2016 году, как только окончила колледж. Пришла в социальную сферу потому, что очень хотела помогать людям. Отдача, которую я получаю от подопечных, очень заряжает меня. А еще очень нравится, что это профессия без возраста. Мне был 21 год, когда я пришла сюда работать, а мои коллеги в основном были уже взрослые женщины. Это доказывает, что абсолютно любой человек может предложить свою помощь другим людям. Для меня все подопечные — мои друзья. Да и в самом социальном центре сложились очень теплые отношения с коллективом. Знаешь, что тебе обязательно помогут.

— Как обычно строится ваш рабочий день?

— День начинается с того, что мы обзваниваем наших получателей и идем к ним. Вот здесь и начинается основная работа. Сначала ездим за лекарствами, продуктами и товарами первой необходимости, потом развозим все необходимое. Услуги мы предоставляем бесконтактно, а значит, безопасно. Иногда приходится выезжать далеко за пределы района, например, если нужно доставить или забрать рецептурные лекарства. Но это мелочи, когда речь идет о помощи человеку.

— Весной и сейчас основной задачей социальных работников стало выполнение заявок, поступавших на горячую линию Комплекса социального развития. Иногда заявки бывают очень необычным. Были ли у вас нестандартные заказы?

— Конечно, часто бывают интересные заявки. Например, один дедушка, мой постоянный подопечный, очень любит неочищеные мидии, которые иногда бывает сложно купить в обычном магазине. А однажды пожилая семья заказала большой арбуз. Особенно было приятно услышать от них, что тот оказался чрезвычайно вкусным. Некоторые заявки бывают вполне обычными, но сложными для исполнения. Один раз по горячей линии заказали антибиотики, которые были жизненно необходимы человеку. Я объехала несколько аптек, чтобы найти лекарство. Но в итоге все нашла, купила, доставила. Люди были очень рады.

— Бывают ли какие-то сложные получатели услуг? В силу возрастных заболеваний, например.

— Да, бывают. У меня есть подопечный, у которого ампутированы ноги. В первую очередь ему тяжело психологически. Но я ему помогала во всем, и мы вместе справились. А вообще… Я считаю, что нет плохих или хороших людей. Их характер формируется под влиянием обстоятельств. Я это прекрасно понимаю и вхожу в их положение. С любым человеком можно найти общий язык. Часто людям нужна не сама услуга, а доброе слово, забота, внимание. И человек прямо расцветает на глазах. Поэтому наша работа очень важна.

Расскажите, сколько обычно заявок поступает с горячей линии одному сотруднику?

— По-разному. В день у меня бывает и 11 заявок. Особенно много их было в середине весны, но мы никого не бросили, всем оказали услуги, все и всем купили и доставили. Мы тогда отлично справились и сейчас справляемся не хуже. На исполнение одной заявки в среднем уходит 1–2 часа. За это время нужно купить все необходимое и доставить получателю. Но иногда бывают и более «длительные» заказы. Как с теми же мидиями. Приходится побегать.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

— За какими услугами москвичи обращаются чаще всего?

— Получатели, которые состоят на надомном обслуживании, отличаются от тех, кто вынужденно сидит в самоизоляции. Наши постоянные подопечные заказывают все — от продуктов до технических средств реабилитации. И мы с ними постоянно на связи, держим руку на пульсе, следим за их настроением, подбадриваем постоянно. Работа с теми, кто временно находится в самоизоляции, конечно, отличается. Мы можем прийти к этим людям один раз и больше не увидеть их. Но несмотря на это, стараемся подходить к работе с таким же вниманием, как если бы это были наши постоянные подопечные. Что касается разницы в заказах, то тут все объяснимо. Люди, которые соблюдают режим самоизоляции, в основном заказывают продукты и лекарства. Иногда просят сходить в поликлинику и там забрать анализы, рецепты. На самом деле и по содержанию заявок, и по личному общению видно, что горожане в самоизоляции прекрасно понимают сложившуюся ситуацию. Они стараются обращаться только за самым необходимым. А мы, конечно, всегда готовы прийти на помощь.

— Много ли «новеньких» людей обращаются за социальными услугами с началом осеннего режима самоизоляции?

— Многие весной поехали на дачу. Осенью же все вернулись в столицу. Конечно, сейчас будет больше работы и много «новеньких». Но мы готовы работать и помогать. Ведь от нас действительно зависит спокойствие, а иногда и жизнь людей. Как тут можно не помочь?

— Как оказывается помощь тем, кто находится в самоизоляции? Ваши получатели — это только люди 65+?

— Почему же? И молодые есть. У меня была женщина, ей 34 года, у нее диабет второй степени, поэтому она соблюдает режим самоизоляции. Тоже помогаем. Вообще возраст заявителя не имеет значения. Если помощь нужна, то мы обязательно поможем. Что касается того, как оказывается помощь, то здесь все просто, быстро и профессионально. Человек звонит на горячую линию и оставляет заявку. Ее направляют нам в ТЦСО. Здесь мы уточняем все детали и отправляемся на выполнение заявки. Особое внимание, конечно, уделяем безопасности. Обязательно соблюдаем социальную дистанцию, используем средства индивидуальной защиты. Все как полагается.

— Какой совет вы хотели бы дать москвичам?

— Не унывать! И обязательно использовать средства защиты, чтобы обезопасить себя и своих близких. Не забывайте соблюдать социальную дистанцию. А по возможности вообще лучше оставайтесь дома. Ну а мы, социальные работники, готовы прийти вам на помощь.

Горячая линия Комплекса социального развития Москвы работает ежедневно с 8 до 21 часов. Если вы находитесь в самоизоляции и вам нужна помощь, звоните +7 (495) 870-45-09.

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