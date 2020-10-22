Почти 28 граммов серебра. О какой медали мечтаю все солдаты

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Заслужить «За отвагу» можно только за героизм, проявленный в бою. 27,9 грамма серебра на солдатской гимнастерке на фронтах Великой Отечественной войны стали таким же опознавательным знаком, как звездочки или лычки на погонах. Медаль говорила без слов: награжденный ею не в тылу «воевал», не при штабе нес «тяготы и лишения» военной службы, а реально ходил под смертью.

От учреждения медали для рядового и сержантского состава, а также младших офицеров Красной армии до первых награждений не прошло и недели. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября 1938 года первыми награжденными боевой медалью стали красноармейцы и пограничники, командиры и политруки, разгромившие войска японцев у озера Хасан. Следом вышел указ от 14 ноября 1938 года: к новой медали были представлены сразу 1336 советских солдат. Еще более массовым награждением отметили победителей боев с японцами на реке Халхин-Гол: в августе 1939 года к медали были представлены 9234 бойца Красной армии. Но уже на войне с Финляндией в 1940 году «За отвагу» стала «штучной» наградой: к ней представляли уже не целыми ротами и батальонами, а конкретного солдата за конкретный подвиг. Так было и на Великой Отечественной.

Другое дело — героев было много. Словосочетание «массовый героизм советского народа» — это не пропагандистский штамп времен войны, а реальность.

Уникальные случаи

4 569 893 награждения этой боевой медалью было в советские годы. Некоторые герои получали не по одной.

Семена Грецова призвали в июле 1941 года. 39-летний колхозник из Курской области зимой 1941-го в боях под Ленинградом был контужен, долго лежал на снегу и в госпиталь был доставлен с обмороженными ногами. Военврачи готовили документы на комиссование из рядов действующей армии, но солдат уперся: буду служить до победы. По его собственному настоянию Грецов был переведен на должность санинструктора. Первой медали «За отвагу» он был удостоен после кровопролитных боев под Мгой в июле 1943 года. За шесть суток санитар вынес с поля боя 26 раненых с их личным оружием. Всего за военные годы он спас жизни около полутора сотням сослуживцев. Уникальный случай: Семена Васильевича наградили медалью «За отвагу» шесть раз! Кавалером пяти таких почетных наград стала санинструктор Вера Ипполитова. Пять «отваг» заслужил минометчик Степан Зольников.

Гитлеровцев убивал Гитлер

9 сентября 1941 года к самой почетной солдатской награде был представлен Гитлер. Украинский еврей, Семен Гитлер героически сражался с врагом при обороне Одессы. Восемь суток он не выходил из боев, был ранен, но отказался по- кинуть передовую. Огнем из станкового пулемета он «скосил» несколько атакующих подразделений противника. Личный боевой счет 19-летнего красноармейца Гитлера в августе 1941-го — около сотни фашистов. Погиб герой 3 июля 1942 года, обороняя Севастополь.

Артисты

«Не верьте, что на войне не страшно, это страшно всегда. А храбрость состоит в том, что тебе страшно, а ты должен преодолеть животный ужас и идти вперед, и ты это делаешь». Эти слова — из книги воспоминаний «Быть!» народного артиста СССР Иннокентия Михайловича Смоктуновского. 18-летний сибиряк Смоктунович (настоящая фамилия артиста, у него белорусские корни) попал на фронт в 1943-м. После Курской дуги участвовал в форсировании Днепра. Здесь гвардии рядового наградили медалью «За отвагу». В наградном листе указано, за что: «Под обстрелом противника вброд через реку Днепр доставлял боевые донесения в штаб 75-й гвардейской Краснознаменной Бахмачской стр. дивизии». Сам Смоктуновский, как спустя много лет после войны он напишет в мемуарах, подвигом хождение под пулями по горло в воде (не через саму великую реку, конечно, а днепровскую протоку) не считал. И не знал об этом награждении. Вторую такую медаль он получил в 1945-м.

Командуя взводом автоматчиков, при прорыве обороны противника младший сержант Смоктунович первым ворвался в траншеи врага и уничтожил около 20 фашистов. А первая награда «нашла» его через 49 лет после войны. Однополчане разыскали документы по этому награждению, и награду народному артисту вручили на сцене МХАТа после спектакля «Мольер».

Иннокентий Смоктуновский не единственный из наших великих артистов, кто был награжден медалью «За отвагу». Кавалерами почетного солдатского отличия были Евгений Весник, Алексей Смирнов, Юрий Никулин.

СПРАВКА

Медаль «За отвагу» — одна из немногих наград, перешедшая из Советского Союза в современную Россию. Первыми кавалерами медали в новые времена в 1993 году стали спецназовцы за выполнение боевых задач особой сложности.

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