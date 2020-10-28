«МегаФон» станет совладельцем онлайн-кинотеатра Start

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Мобильный оператор договорился о покупке 33,8 процента доли в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), являющемся головной компанией онлайн-кинотеатра Start. Сделка будет осуществлена в два этапа и позволит быстрорастущему видеосервису страны заметно укрепить свои позиции на рынке.

В компанию «ДМХ» входят видеосервис, студия, а также дистрибьютор All Media. Основная доля и контроль по-прежнему сохранятся за акционерами и основателями холдинга.

— Start — быстрорастущий игрок рынка видеосервисов в России, производитель премиального контента для диджитал-среды. Мы будем поддерживать дальнейшее укрепление позиций видеосервиса на рынке: в ближайшие три года готовы инвестировать в развитие компании до 5 миллиардов рублей, — рассказал генеральный директор мобильного оператора Геворк Вермишян. — «МегаФон ТВ» и Start — два взаимодополняющих актива с разными бизнес-моделями: маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом. Аудитории сервисов не пересекаются. Сделка не предполагает структурных изменений для Start или эксклюзивных условий сотрудничества.

Аудитория видеосервиса насчитывает более одного миллиона пользователей. Он доступен русскоговорящей аудитории по всему миру. Сейчас видеосервис занимает 6 процентов рынка в платном сегменте. За первое полугодие 2020 года рост выручки составил 362,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Это первая сделка по привлечению внешнего инвестора. За три года холдинг доказал состоятельность своей бизнес-модели, став самым быстрорастущим игроком на рынке. Нам было важно на этом этапе привлечь именно стратегического инвестора. Появление сильного партнера — важное событие, открывающее новые возможности для эффективного роста нашего бизнеса. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции «МегаФона» будут направлены на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса, — отметила генеральный директор видеосервиса Юлия Миндубаева.

За прошедшие три года Start запустил более 30 оригинальных проектов, созданных собственной студией. Среди них сериалы и фильмы: «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Шторм», «Лучше, чем люди», «Вне игры», «Текст», «Отель «Белград», а также премьеры этой осени — «Хороший человек», «Шерлок в России» и другие. В разработке видеосервиса более 50 проектов, включая ориентированные на семейную и детскую аудиторию.