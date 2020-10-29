Всем сестрам по гаджетам

Фото: freepik.com

В режиме самоизоляции и дистанционного обучения москвичам понадобилось больше техники.

Количество гаджетов на душу населения как нельзя лучше отражает смену эпох. Давайте вспомним: еще полвека назад сложно было представить, что в одном доме может быть два телевизора! Потом, на рубеже тысячелетий, в наших квартирах появились компьютеры — конечно, один на семью! Сегодня же москвич не мыслит своей жизни без собственного смартфона, планшета, ноутбука и еще парочки «умных» приборов вроде шагомера или электронной книги. В 2020 году, когда значительная часть москвичей перешла на дистанционную работу или учебу, достаточное количество гаджетов из роскоши превратилось в необходимость. Ведь как могут одновременно проходить школьную программу брат и сестра, если у каждого из них нет собственного компьютера? В условиях 2020 года — никак.

Это подтверждает и статистика. Если в прошлом году на семью из четырех человек приходилось в среднем по четыре устройства с доступом к интернету (то есть по одному на нос!), то в октябре 2020 года это число выросло до шести гаджетов на семью. Прежде всего речь идет об устройствах, которые нужны для решения деловых задач, — ноутбуках, компьютерах и планшетах для дистанционной работы и обучения.

По данным исследования, которое провела в октябре 2020 года компания МТС, общее количество интернет-устройств, зафиксированных провайдером в Москве, увеличилось на 60 процентов. Речь прежде всего идет о компьютерах и ноутбуках: их стало более чем вдвое больше. Число умных колонок и смарт-динамиков выросло на 27 процентов, игровых консолей — почти на 7 процентов.

Количество смартфонов не изменилось — очевидно, мобильные телефоны и так были у каждого москвича, и покупать новые из-за самоизоляции не пришлось. Также не вырос спрос на «умные» бытовые приборов со встроенными Wi-Fi-модулями (датчики системы «умный дом» и камеры видеонаблюдения). Это тоже легко объяснимо: люди как жили в своих квартирах, так и продолжают жить. Очевидно и снижение спроса на шагомеры и умные часы: зачем они нужны тем, кто соблюдает самоизоляцию?

— Сегодня подавляющему большинству пользователей домашнего интернета от МТС в Москве доступны скорости от 200 Мбит/с — этого достаточно для решения ежедневных задач всей семье в режиме 24/7. Высокоскоростной интернет, которым наша сеть обеспечивает жителей столицы, и широкое распространение различных девайсов в домах позволяют людям оставаться активными и вести полноценную жизнь даже в условиях противоэпидемиологических ограничений, — комментирует директор Московского региона по маркетингу МТС Роман Лещенко.