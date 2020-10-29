«Мегафон» выходит в космос

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Несмотря на кризис, крупный бизнес стремится к развитию. Так, например, 16 ноября начнет свою работу компания «МегаФон 1440». Она будет исследовать перспективы запуска интернет-связи с использованием низкоорбитальных спутниковых систем. Компания намерена конкурировать с такими крупными игроками, как OneWeb и SpaceX, которые уже разворачивают собственные спутниковые группировки. На проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания «МегаФон» планирует в ближайшие два года направить 6 млрд рублей.

Новую компанию возглавит Алексей Шелобков, который совместит руководство исследовательской компанией с текущей должностью управляющего директора технологической компании YADRO.

«Наша цель — перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль, — рассказывает Алексей Шелобков. — Первые орбитальные миссии спутников мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет.

Низкоорбитальная спутниковая связь, по его словам, дает возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 м/с) и высокой скоростью передачи данных — от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

— Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями — будущее, — говорит генеральный директор «Мегафон» Геворк Вермишян. — Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране.

Как пояснил Геворк Вермишян, компания всегда мыслит технологиями будущего.

-Мы много лет демонстрируем высокую скорость интернета в стране по результатам международного исследования Ookla Speedtest. Компания, по данным Роскомнадзора, обладает самым широким покрытием сети. А сейчас мы готовы к серьезному изучению и — главное — к созданию коммерчески успешных спутниковых сетей, — заявил глава компании.

По его словам, новый способ доставки сигнала до клиентов даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий, который почувствуют все абоненты — от массового сегмента до корпоративного и государственного секторов.

— Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру. Мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос, — заявил Геворк Вермишян.