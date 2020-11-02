Что делать при переломах: советы травматолога

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В ноябре наступает травмоопасный сезон: гололедица на улицах нередко приводит к ушибам и переломам.

Что делать при падении и можно ли при переломе не менять образ жизни, рассказала заведующая травматологическим пунктом Павловской больницы (ГКБ № 4) Ольга Орехова.

— Самая распространенная травма в зимний период — это перелом нижнего конца лучевой кости, располагающейся в области лучезапястного сустава, — объясняет Ольга Орехова. — Именно этот фрагмент предплечья наиболее уязвим, так как при падении человек непроизвольно опирается на кисть, тем самым перенося всю массу тела на лучевую кость.

Врач напоминает: первое, что нужно сделать в случае травмы с подозрением на перелом лучевой кости, — обеспечить покой, зафиксировав руку. Для этого на поврежденную конечность необходимо наложить шину. В качестве шины можно использовать подручные материалы: доску, фанеру или плотный картон. При болезненных ощущениях — принять анальгетик. Руку с шиной следует зафиксировать на косыночной повязке в положении сгибания в локтевом суставе под 90 градусов. Ну а после этого — незамедлительно обратиться в ближайший травматологический пункт, даже если нет сильной боли. Ведь перелом может проявляться по-разному. Очень важно вовремя поставить правильный диагноз и начать лечение.

— Люди переживают, что больничный выбьет их из привычного графика жизни, но последствия самолечения могут быть еще более серьезными, чем пропущенные рабочие дни, — уверяет Орехова. — На сегодняшний день перелом не является препятствием для активной жизни: новые технологии помогают пациенту сохранить качество жизни в период восстановления.

К примеру, помимо традиционных гипсовых повязок сегодня существует полимерный гипс, который считается альтернативой стандартному фиксатору. Он легче и аккуратнее традиционного гипсового материала.

— Помимо циркулярных полимерных гипсовых повязок мы используем современные пластиковые ортезы — рассказывает доктор. — Материал полимерного ортеза пластичен. При наложении на поврежденную конечность пациента он надежно фиксирует перелом, принимая необходимую форму.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ортезы, которые применяются в Павловской больнице, разработаны инновационной троицкой компанией «Здравпринт» из группы «ТехноСпарк» Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО.

Процедура наложения ортеза длится 3–5 минут, а для застывания гипса нужно ждать около часа. При этом ортез не разбалтывается, не требует циркулярного закрытия, под ним не чешется кожа. В отличие от своего гипсового аналога он не впитывает воду, поэтому пациент может принимать душ, не переживая за целостность фиксатора и комфорт для кожи.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Главным достоинством ортеза для пациентов является возможность вести привычную жизнь: он эстетично выглядит, с ним можно надевать привычную одежду, водить машину и даже посещать бассейн и отдыхать на море.

Заменить гипс на полимерный фиксатор в Павловской больнице просто вне зависимости от места жительства или прикрепления к лечебному учреждению. Для этого нужно проконсультироваться у травматолога по ОМС, получить направление на ортез. Если нет противопоказаний, заказать ортез и установить его у врача.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Впрочем, несмотря на то, что новые технологии с каждым годом помогают сделать медицинские процедуры более комфортными, травматологи повторяют, что лучшее лечение — это профилактика. Поэтому в преддверии зимнего сезона нужно внимательнее относиться к близким, помогать людям, которые испытывают сложности при передвижении на улице, выбирать обувь с «антигололедной» подошвой и, если все-таки предотвратить травму не удалось, незамедлительно обращаться к врачу, тем более, что травмпункт работает круглосуточно и без выходных.