Хирург рассказал, как вернуть деньги даже за удачную пластическую операцию

Павел Голованев / Фото: Из личного архива Павла Голованева

Принимая решение о согласии на эстетическую операцию, мы в основном думаем о грядущем результате, периоде реабилитации и прочих технических моментах. И упускаем из внимания немаловажную вещь — можно вернуть часть затрат, причем совершенно легально и просто. Как это сделать, «Вечерней Москве» рассказал пластический хирург Павел Голованев.

Безусловно, даже готовясь к пластической операции, не стоит забывать о возможности получить назад часть потраченных на коррекцию денежных средств.

Обоснования для получения налогового вычета

Все граждане Российской Федерации при оплате лечения могут рассчитывать на налоговый вычет, согласно налоговому законодательству РФ (а конкретнее — статье 219 Налогового кодекса РФ). Пластическая хирургия также относится к данной категории, причем вы можете компенсировать затраты как на личную коррекцию, так и на операции для близких родственников. К этой категории относят детей, родителей и супруга или супругу.

В нашей стране существует единый перечень дорогостоящих видов лечения, который утвержден постановлением правительства РФ в 2001 году. Согласно этому документу, пластические и реконструктивно-пластические операции являются именно дорогостоящим видом медицинских услуг. А значит, вы можете смело рассчитывать на получение налогового вычета в размере 13 процентов от расходов с их полной стоимости. Ограничений для этого не предусмотрено.

На что необходимо обратить внимание при подготовке документов?

Однако здесь существуют и свои подводные камни. В частности, одного того факта, что пластическая операция входит в вышеназванный перечень и является с точки зрения налоговиков дорогостоящим видом услуг, недостаточно. Важно знать, что подтверждением этого считается только справка об оплате медицинских услуг, выданная для налоговых органов (по форме, утвержденной приказом Минздрава России № 289) в той клинике, где проводилась операция. Более того, в ней обязательно должен быть прописан правильный код услуги, который для дорогостоящего лечения обозначается цифрой 2.

Какой полный пакет документов необходимо предоставить?

В полный пакет документов для получения вычета по расходам на проведение пластической операции, входят: налоговая декларация (форма 3-НДФЛ); справка о доходах (форма 2-НДФЛ); заявление для налоговой инспекции о возврате 13 процентов налога (в нем также необходимо указать реквизиты банковского счета, куда ФНС сможет перечислить денежные средства); справка об оплате медицинских услуг от клиники для налоговых органов; платежные документы, подтверждающие факт проведения операции; договор с данной медицинской организацией о получении вами или родственниками вышеназванной услуги; лицензия медицинского учреждения (в случае если в договоре на лечение не указаны реквизиты его лицензии).

Когда возможен возврат средств и какова максимальная сумма вычета?

Существует правило, согласно которому есть возможность получить возврат за лечение или операцию, проведенную в прошлом году. Например, если пациент сделал липосакцию в 2019 году, то средства в размере 13 процентов от стоимости проведенной эстетической коррекции, будут начислены только в 2020-м.

При этом время проверки пакета документов в налоговой инспекции составляет около 3 месяцев, а о принятии положительного решения подавший заявление гражданин узнает отдельно, через особое уведомление.

Максимальная сумма, на которую можно рассчитывать при данном виде социального вычета, составляет 120 тысяч рублей. Все расходы, в перечень которых также по желанию возможно включить и стоимость дополнительно назначенных хирургом лекарственных средств, при этом могут быть суммированы.

И пусть возвращенные средства бывают не столь велики, как хотелось бы, но они могут быть приятным дополнением к положительным эмоциям, полученным в результате пластической операции.