«Обдуманный шаг»: названы условия для брака мусульманина с христианкой

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

После решения Духовного управления мусульман России о запрете заключения брака между мусульманами и христианами в обществе развернулась большая дискуссия. Критики этого вердикта ссылаются на Коран, где, наоборот, говорится о допустимости подобных браков. Так можно ли мусульманам жениться на христианках и при каких условиях, «Вечерней Москве» рассказал главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Он отметил, что, согласно богословскому заключению, межконфессиональные браки возможны только в определенных случаях с разрешения местного муфтия.

— Муфтий, в частности, должен оценить, насколько мужчина тверд в своих убеждениях, чувствует ли он ответственность перед Всевышним, готов ли принимать участие в воспитании своих детей, прививать им основы Ислама, а также стать благим примером для своей супруги. Девушка должна быть праведной, целомудренной представительницей людей Писания (последователи христианства и иудаизма — прим. «ВМ»), признать существование Одного Единого Бога, принять Иисуса и Мухаммеда как Божьих посланников и выразить готовность следовать предписаниям Священного Корана. В любом случае каждая ситуация должна рассматриваться индивидуально, с учетом всех обстоятельств и намерений молодых людей, — сказал Аляутдинов.

Он обратил внимание, что муфтий, одобряющий никах (брак между мужчиной и женщиной по исламским канонам — прим. «ВМ»), должен растолковать молодым людям их права и обязанности и напомнить о возложенной на них ответственности.

— Семья должна создаваться не на эмоциях, этот шаг должен быть обдуманным. Все это поможет в последующем избежать серьезных проблем и разводов, — предупредил имам.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С точки зрения ислама неотъемлемым условием заключения брака мусульманина с христианкой и иудейкой является отсутствие половых сношений между ними до никаха. Без последнего их дети рождаются в «зина» (во грехе), заметил Аляутдинов. И если даже пара в последующем проведет обряд никаха, «этого статуса ребенок не лишится».

В то же время даже при вступлении в интимную близость до никаха у мусульманина и христианки есть шанс заключить брак.

— Для этого им надо осознать, что ими был совершен серьезный проступок, и постараться искупить свой грех. В первую очередь молодые люди должны искренне покаяться и заключить брак, а именно совершить обряд никаха с выполнением всех обязательных условий. Безусловно, в таких ситуациях муфтий может провести никаха, но хочется надеяться, что это не станет лазейкой для тех, кто планирует заключить брак только после сожительства. Это является показателем безнравственного дна, на которое пало наше современное общество, — добавил Аляутдинов.

Напомним, 10 ноября Совет улемов вынес постановление о недопустимости браков мусульман с представителями других религий. Хотя в Коране и есть аят, предусматривающий брак мусульманина и христианки или иудейки, супруга должна быть религиозной, признавать Бога, пророков ислама и жизнь после смерти.

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