Более 2 миллионов онлайн-заказов доставлено россиянам с начала года магазинами только одной торговой сети

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Все больше москвичей пользуется в последнее время услугами сервиса экспресс-доставки. Зашел в приложение, выбрал необходимый перечень продуктов, пару нажатий на кнопки — и жди себе курьера, занимаясь своими делами. Удобно и просто. Одна только торговая сеть «Пятерочка» выполнила с начала года более 2 миллионов таких заказов. Только в октябре клиенты воспользовались приложением «Пятерочка Доставка» более 16 тысячи раз.

Общий вес всех продуктов, доставленных с начала года, превысил 24 тысячи тонн. Чаще всего горожане заказывали бананы: таковых было доставлено клиентам 600 тонн. Что интересно: чтобы доставить все заказы «от двери до двери», курьеры торговой сети прошли 6 миллионов километров, а это равняется 150 оборотам вокруг Земли.

Экспресс-доставка доступна через мобильное приложение торговой сети. Заказы принимаются круглосуточно. Также действуют те же скидки и специальные предложения, что и в обычных магазинах сети. Каждый может собрать свою корзину. Список продуктов соответствует ассортименту ближайшего магазина. Но вес не должен быть более 30 килограммов, включая в состав до 10 литров воды. Самым объемным стал заказ из Москвы, состоявший из 450 различных наименований товаров. Ограничения, связанные с коронавирусом, стимулировали переход на онлайн-шопинг. Клиенты получают товары не выходя из дома — быстро и безопасно. Это особенно важно в нынешней непростой эпидемиологической ситуации.

— Еще в начале этого года услуга экспресс-доставки из нашей торговой сети была доступна только в небольшом районе на юго-западе Москвы. Мы смогли оперативно отреагировать на вызовы времени и расширить сервис, которым теперь пользуются не только в столице, но и в Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и Челябинске. Спрос на новую услугу продолжает расти. Мы доставляем из 360 магазинов и дарксторов более 16 тысяч заказов ежедневно. Если раньше у людей были барьеры, опасения для онлайн-заказа, то теперь они уже имеют опыт, не переживают за качество и просто наслаждаются удобством. Почти половина из тех, кто попробовал воспользоваться услугой, совершают заказ повторно, — рассказал директор сервиса экспресс-доставки «Пятерочки» Илья Салтанов.

Доставка всех продуктов осуществляется бесконтактным способом. Торговая сеть проводит дезинфекцию помещений магазинов, осуществляет меры по защите сотрудников и покупателей. Все курьеры обеспечены средствами индивидуальной защиты.