Экодиктант продлили до 18 ноября

Фото: Официальный сайт Рособорнадзора

Экологический диктант, приуроченный ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, из-за большого количества заявок на участие продлен до 18 ноября. Проверить свои знания по экологии могут желающие от 12 лет и старше, кому небезразлична тема окружающей среды.

Экодиктант проходит в режиме онлайн и на нескольких тысячах офлайн-площадках как в крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Казани, Иркутске и других), так и в маленьких городах и даже селах. Экологический диктант проводится в стране третий раз. Первые два мероприятия были не столь масштабные.

— В прошлом году это была акция, в которой приняли участие чуть более 80 тысяч школьников на базе учебных учреждений. Сегодня же с нами — все 85 субъектов России, молодежь и взрослые, представители органов власти и корпораций, — отметила сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта эколог Наталья Соколова. — Цель диктанта — повысить экологическую грамотность и культуру людей, а также популяризовать экологические знания.

Принять участие в экологической акции все желающие могут на портале экодиктант.рус. Там размещены познавательные видеоматериалы, которые помогают подготовиться к диктанту. Есть информация о раздельном сборе и переработке отходов, пожарной безопасности в лесах, защите исчезающих видов животных и растений.

— Экодиктант стал для меня импульсом к развитию. Я давно интересовалось экологией, старалась делать все от меня зависящее, чтобы в условиях города не загрязнять природу, — рассказала Нелли Сергеева, студентка Московского государственного лингвистического университета. — В процессе подготовки к диктанту начала больше читать не только об экологии в масштабах моего города, но и о защите природных источников. Эта тема приобрела для меня новый смысл.

Экодиктант пишут и наши соотечественники, проживающие в Казахстане и Египте.

— Мы регулярно организуем экологические акции: чистим побережье моря от мусора, снимаем об окружающей среде видеоролики, — рассказала участница Экодиктанта Светлана Артемьева, заместитель руководителя молодежного клуба «Сахара» в Египте. — Экологический диктант — логическое продолжение наших активностей.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предложила расширить масштаб Экодиктанта до всемирного. Организаторы отметили, что возьмут это на заметку в следующем году.

За участие в Экодиктанте-2020 все получат сертификаты, а победители — почетные грамоты и призы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За два дня в Экодик танте в этом году приняли участие четыре миллиона человек.

Из-за эпидемических ограничений акция частично прошла в режиме онлайн. Кроме того, по всей России было открыто около 3600 офлайн-площадок, 500 из них — в Подмосковье.

В 2019 году Экодиктант написали 83 123 учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования из 45 регионов России.

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