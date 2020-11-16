Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Экодиктант продлили до 18 ноября
Фото: Официальный сайт Рособорнадзора

Экодиктант продлили до 18 ноября

Динара Кафискина

Общество

Экологический диктант, приуроченный ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, из-за большого количества заявок на участие продлен до 18 ноября. Проверить свои знания по экологии могут желающие от 12 лет и старше, кому небезразлична тема окружающей среды.

Экодиктант проходит в режиме онлайн и на нескольких тысячах офлайн-площадках как в крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Казани, Иркутске и других), так и в маленьких городах и даже селах. Экологический диктант проводится в стране третий раз. Первые два мероприятия были не столь масштабные.

— В прошлом году это была акция, в которой приняли участие чуть более 80 тысяч школьников на базе учебных учреждений. Сегодня же с нами — все 85 субъектов России, молодежь и взрослые, представители органов власти и корпораций, — отметила сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта эколог Наталья Соколова. — Цель диктанта — повысить экологическую грамотность и культуру людей, а также популяризовать экологические знания.

Принять участие в экологической акции все желающие могут на портале экодиктант.рус. Там размещены познавательные видеоматериалы, которые помогают подготовиться к диктанту. Есть информация о раздельном сборе и переработке отходов, пожарной безопасности в лесах, защите исчезающих видов животных и растений.

— Экодиктант стал для меня импульсом к развитию. Я давно интересовалось экологией, старалась делать все от меня зависящее, чтобы в условиях города не загрязнять природу, — рассказала Нелли Сергеева, студентка Московского государственного лингвистического университета. — В процессе подготовки к диктанту начала больше читать не только об экологии в масштабах моего города, но и о защите природных источников. Эта тема приобрела для меня новый смысл.

Экодиктант пишут и наши соотечественники, проживающие в Казахстане и Египте.

— Мы регулярно организуем экологические акции: чистим побережье моря от мусора, снимаем об окружающей среде видеоролики, — рассказала участница Экодиктанта Светлана Артемьева, заместитель руководителя молодежного клуба «Сахара» в Египте. — Экологический диктант — логическое продолжение наших активностей.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предложила расширить масштаб Экодиктанта до всемирного. Организаторы отметили, что возьмут это на заметку в следующем году.

За участие в Экодиктанте-2020 все получат сертификаты, а победители — почетные грамоты и призы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За два дня в Экодик танте в этом году приняли участие четыре миллиона человек.

Из-за эпидемических ограничений акция частично прошла в режиме онлайн. Кроме того, по всей России было открыто около 3600 офлайн-площадок, 500 из них — в Подмосковье.

В 2019 году Экодиктант написали 83 123 учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования из 45 регионов России.

Читайте также: Экоконкурсы помогут найти эффективные решения

ЭкологиязнанияДиктант
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте