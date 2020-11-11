Экоконкурсы помогут найти эффективные решения

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Заявки на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и благоустройства природных и озелененных территорий принимаются до 19 ноября включительно. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

К участию в конкурсах приглашаются представители московского бизнеса, некоммерческих, экологических и образовательных организаций, научных сообществ, СМИ, экоактивисты, архитекторы и урбанисты. Заявки принимаются в электронном виде на сайте экопремия.москва.

— Конкурс в области охраны окружающей среды проводится для популяризации экологического образа жизни – образования и просвещения людей, — сказал Антон Кульбачевский, уточнив, что в этом году будет четыре номинации.

Так, столичные предприятия смогут презентовать «Лучшие проекты с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий». Организации, которые занимаются обучением, поборются в номинации на «Лучший эколого-образовательный и просветительский проект». Представители СМИ получат награды за «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии города». И, наконец, общественные и экологические объединения представят свои «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды».

— В последней номинации, например, у нас активно участвуют молодежные, волонтерские движения, — продолжил Кульбачевский. — Молодые люди не просто интересуются, а сами занимаются защитой животных, высадкой зеленых насаждений, уборкой и контролем чистоты на природных территориях, раздельным сбором мусора и другими экологическими направлениями.

В прошлом году одним из победителей эко-премии стало общероссийское движение «Добрые крышечки». Волонтеры собирают и сдают конкретный вид пластика на переработку, а вырученные средства отдают на помощь детям с особенностями развития.

Еще один конкурс – на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий – проводится с тем, чтобы найти интересные идеи по преображению городской среды. Например, в 2021-2022 годах будут реализованы предложения победителей прошлых лет по благоустройству лесопарка «Кусково».

— За последние десять лет в Москве заметно увеличилось количество парков, скверов, общественных пространств, — подчеркнул Антон Кульбачевский. — Но у нас еще остались депрессивные зоны, которые как раз сейчас стали переосмысливаться.Победителей в обоих конкурсах выберет экспертное жюри. Подведение итогов запланировано на декабрь.

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