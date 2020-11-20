Новый магазин постоянных распродаж«Галамарт» открывается 22 ноября в Крылатском

Фото: предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт»

22 ноября в Москве состоится открытие нового магазина постоянных распродаж «Галамарт». С этого же дня покупателей ждут интересные предложения. 23 ноября с 10.00 до 11.00 любая игрушка будет стоить всего 39 рублей! Что еще можно приобрести в "Галамарте": товары для дома, дачи, автомобиля, бытовую технику, посуду, текстиль и многое другое.

Фото: предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт»

Адрес магазина: г. Москва, Осенний бульвар, 12, ТЦ «Крылатский», 2 этаж.

С 22 по 24 ноября каждая вторая игрушка "Три кота" будет стоить всего 1 рубль. Кроме того, акция «Второй товар за 1 рубль» будет действовать:

·С 22 по 24 ноября – на бытовуютехнику;

·С 22 ноября по 1 декабря – на банные принадлежности;

·23 и 24 ноября – на товары для зимней рыбалки;

·С 25 ноября по 1 декабря – на настольные игры для взрослых и фоторамки;

27 ноября, в ту самую "Черную пятницу", скидка на весь ассортимент – 30%!

Адрес магазина: г. Москва, Осенний бульвар, 12, ТЦ «Крылатский», 2 этаж.

Часы работы: 10.00-22.00

www.galamart.ru

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