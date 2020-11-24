Какие из знаков зодиака останутся без любви и денег под Новый год?

Таролог Галина Янко / Фото: www.instagram.com/gadaniya_galinayanko/

Представители каких знаков зодиака останутся без любви и денег под Новый год? Об этом рассказала таролог Галина Янко.

Рыбы

Рыбы — это тот тип людей, которые охотно отдадут свои последние наличные бездомному, даже если это означает, что им придется обходиться без денег в течение нескольких дней. Рыбы бескорыстны и всегда ставят других выше себя, пусть это и не имеет финансового смысла. Они часто делают пожертвования на благотворительность, дают деньги нуждающимся, для них материальное благо точно не занимает первое место в жизни. В деньгах Рыбам больше всего нравится то, что, имея средства, они могут помочь людям. В декабре слишком многие из окружения представителей этого знака вспомнят, к кому можно обратиться, чтобы взять денег в долг без процентов. Также противоположный пол может обращать внимание на Рыб лишь в корыстных целях.

Весы

Весы также имеют тенденцию к тому, чтобы быть слишком щедрыми, но их щедрость возникает из-за желания нравиться всем. Они стараются следить за своими деньгами и откладывать их на черный день, но в конце месяца всегда проверяют список контактов, пытаясь найти кого-то, кто смог бы одолжить Весам до зарплаты. Нет причины, по которой Весы могут отказаться от лишних трат. Впрочем, как и истории неудач, которая не растопила бы их сердце. Многие представители этого знака в течение последних месяцев сталкивались с людьми, которые использовали их неоднозначные качества в своих целях. Весы — очень доверчивые люди, по этой причине представителям знака трудно найти кого-то, кто бы относился к ним со всей искренностью и открытым сердцем.

Водолей

Они предпочли бы иметь новый компьютер или смартфон, чем держать бюджет в сохранности перед праздниками. Хотя Водолеи порой переживают времена, когда пытаются быть более ответственными и бережливыми со своими деньгами. Они крайне непоследовательны, когда дело касается их финансов и того, как ими распоряжаться. Водолеи перед Новым годом могут быть слишком неопределенными как в материальных вопросах, так и на любовном фронте. Нежелание останавливаться на одном человеке и жажда приключений могут сыграть с Водолеями злую шутку.

Лев

Они любят дарить сказочные подарки своей семье, друзьям, людям, которые помогли им, и даже самим себе. Львы также не покупают дешевых вещей: они выбирают лучшее качество, цены на которое трудно назвать низкими. Львы верят в то, что нужно баловать себя, и когда они хотят сделать массаж ног, потрясающий маникюр или спа-процедуры, отправляются в лучший салон в городе. Погоня за лучшим переносится и на личную жизнь Львов. В конце 2020 года многие представители знака оказывались перед муками выбора «того самого» человека, с кем все было бы идеально. Многие, к сожалению, так и не разобрались в собственных предпочтениях.

Близнецы

Когда дело касается денег, в Близнецах борются две личности. Есть ответственная сторона, у которой отличная работа и которая откладывает деньги на будущее, а другая сторона больше любит азартные игры, риск и необдуманные траты. Ответственная сторона будет пытаться держать другую сторону под контролем, и какое-то время все будет в финансовой безопасности. До тех пор, пока сторона, принимающая фискальный риск, не подавит здравый смысл. Именно это и случится в течение последнего месяца уходящего года. В любви Близнецы ведут себя слишком импульсивно, погружая в свою эмоциональную бурю тех, кому это чуждо. По этой причине большинство Близнецов остается в гордом одиночестве.

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