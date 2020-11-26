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Столичный бизнес поддержал социальных предпринимателей
Фото: freepik.com

Столичный бизнес поддержал социальных предпринимателей

Никита Миронов  

Общество

Кризис может стать и толчком к развитию. Компания Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» подвели итоги восьмого конкурса социальных предпринимателей. В этом году «антикризисный» конкурс был направлен на сохранение профессиональных команд некоммерческих организаций в условиях пандемии. Лучшими оказались проекты, посвященные инклюзии, трудоустройству людей с ограниченными возможностями, спортивным занятиям для особенных детей, профилактике зависимостей и реабилитации жертв насилия. Победители получили финансирование по 650 тысяч рублей и помощь в разработке антикризисной стратегии. Всего на поддержку социальных предпринимателей в период пандемии организаторы направили 5,2 млн рублей.

В 2020 году фонд «Навстречу переменам» и сотовый оператор провели конкурс для некоммерческих организаций, намеренных добиться устойчивости в турбулентные времена. Если целью предыдущих конкурсов было поддержать стартапы в сфере социального предпринимательства, то новые реалии изменили подход. Организаторы решили помочь некоммерческим организациям, которые уже продемонстрировали потенциал социального воздействия. На этот раз в конкурсе принимали участие некоммерческие организации, чьи лидеры были полуфиналистами, финалистами и победителями конкурсов фонда «Навстречу переменам» с 2012 по 2019 год.

Участниками стали 40 организаций — выпускников различных программ фонда. В финал конкурса вышли 15 проектов, среди них были выбраны восемь победителей, которые получили по 650 000 рублей.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, рассказывает:

— Пандемия испытывает на прочность компании, бизнесы и людей. Однако если из-за кризиса остановится социальный проект — успешно работающий с проблемой и влияющий на множество людей вокруг — последствия будут более чем драматичны. Особенные дети не найдут свое место в обществе, родители больного ребенка окажутся наедине со своей бедой, а сложные подростки так и останутся в конфликте с этим миром. Мы не можем этого допустить. Нам было важно, чтобы лучшие проекты, которые доказали свою эффективность, работали и адаптировались к новым условиям. Наша компания смогла приспособиться к этим реалиям, продолжить развивать бизнес даже в трудное для всех время, и нам есть чем поделиться с воспитанниками фонда. Это не только финансовая поддержка — мы готовы предложить все наработанные антикризисные практики и сделать все возможное для сохранения социальных проектов, которые так важны для здорового и процветающего общества».

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