Москвичи предпочитают работать дистанционно

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Жители столицы, похоже, в массе своей перешли на удаленный режим работы. Мобильный оператор Tele2 этой осенью зафиксировал спад интернет-активности столичных абонентов в деловых кварталах Москвы. Так, в ноябре спрос на гигабайты в бизнес-центрах в среднем сократился на 37 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Показатели конца года остаются ниже докарантинного уровня: с 1 по 30 ноября сотрудники бизнес-центров израсходовали на 10 процентов меньше трафика, чем в феврале. При этом потребление дата-услуг в спальных районах Москвы, напротив, активно растет.

С начала самоизоляции интернет-активность москвичей в центральных районах города сохраняет нисходящий тренд. По данным оператора, в ноябре спрос на гигабайты в центре в среднем снизился на пять процентов по сравнению с предыдущим месяцем. При этом спальные районы наоборот демонстрируют позитивную динамику — месяц к месяцу объем потребляемого трафика увеличился на 25 процентов. Самым «цифровым» районом в ноябре стал юго-восток Москвы — здесь абоненты оператора израсходовали на 35 процентов трафика больше, чем в октябре.

Пандемия стала катализатором тренда на удаленную работу: абоненты оператора обустраивают домашние офисы, сокращая дата-активность в деловых кварталах столицы. Сохранение дистанционного и комбинированного форматов работы в большинстве компаний подтверждают данные исследования data scientists оператора. C помощью технологии big data компания сравнила объемы скачанного трафика в крупнейших бизнес-центрах Москвы в октябре и ноябре 2020 года.

Для анализа были выбраны следующие локации: бизнес-центры «Белая площадь» и «Павелецкая Плаза», а также офисы на «Даниловской мануфактуре». В список арендаторов каждого из зданий входят крупнейшие российские и международные компании. Сравнение релевантно, поскольку эти объекты расположены в центре города и имеют примерно одинаковую площадь.

В ноябре во всех рассматриваемых бизнес-центрах объем потребляемого трафика значительно сократился: в среднем спрос на гигабайты снизился на 37 процентов по сравнению с октябрем. Сотрудники БЦ «Белая площадь» с 1 по 30 ноября скачали и отправили на 44 процента трафика меньше, чем месяцем ранее. Объем трафика, израсходованного на территории «Даниловской мануфактуры» и «Павелецкой Плазы», снизился на 27 процентов.

— Современные технологии позволяют выполнять привычную работу из дома. Поэтому, я думаю, даже после победы над коронавирусом многие москвичи продолжат работать удаленно, — убежден кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев.