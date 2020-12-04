Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичи предпочитают работать дистанционно
Фото: pixabay.com

Москвичи предпочитают работать дистанционно

Михаил Петров

Общество

Жители столицы, похоже, в массе своей перешли на удаленный режим работы. Мобильный оператор Tele2 этой осенью зафиксировал спад интернет-активности столичных абонентов в деловых кварталах Москвы. Так, в ноябре спрос на гигабайты в бизнес-центрах в среднем сократился на 37 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Показатели конца года остаются ниже докарантинного уровня: с 1 по 30 ноября сотрудники бизнес-центров израсходовали на 10 процентов меньше трафика, чем в феврале. При этом потребление дата-услуг в спальных районах Москвы, напротив, активно растет.

С начала самоизоляции интернет-активность москвичей в центральных районах города сохраняет нисходящий тренд. По данным оператора, в ноябре спрос на гигабайты в центре в среднем снизился на пять процентов по сравнению с предыдущим месяцем. При этом спальные районы наоборот демонстрируют позитивную динамику — месяц к месяцу объем потребляемого трафика увеличился на 25 процентов. Самым «цифровым» районом в ноябре стал юго-восток Москвы — здесь абоненты оператора израсходовали на 35 процентов трафика больше, чем в октябре.

Пандемия стала катализатором тренда на удаленную работу: абоненты оператора обустраивают домашние офисы, сокращая дата-активность в деловых кварталах столицы. Сохранение дистанционного и комбинированного форматов работы в большинстве компаний подтверждают данные исследования data scientists оператора. C помощью технологии big data компания сравнила объемы скачанного трафика в крупнейших бизнес-центрах Москвы в октябре и ноябре 2020 года.

Для анализа были выбраны следующие локации: бизнес-центры «Белая площадь» и «Павелецкая Плаза», а также офисы на «Даниловской мануфактуре». В список арендаторов каждого из зданий входят крупнейшие российские и международные компании. Сравнение релевантно, поскольку эти объекты расположены в центре города и имеют примерно одинаковую площадь.

В ноябре во всех рассматриваемых бизнес-центрах объем потребляемого трафика значительно сократился: в среднем спрос на гигабайты снизился на 37 процентов по сравнению с октябрем. Сотрудники БЦ «Белая площадь» с 1 по 30 ноября скачали и отправили на 44 процента трафика меньше, чем месяцем ранее. Объем трафика, израсходованного на территории «Даниловской мануфактуры» и «Павелецкой Плазы», снизился на 27 процентов.

— Современные технологии позволяют выполнять привычную работу из дома. Поэтому, я думаю, даже после победы над коронавирусом многие москвичи продолжат работать удаленно, — убежден кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев.

удаленная работасотовый операторТеле2
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как важно слушать тишину

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Почему мы так кисло нынче живем

Никита Масленников
Никита Масленников

Только без паники: 90-х больше не случится

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Все мнения
О проекте