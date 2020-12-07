Пройден очередной тоннель Троицкой линии метро

Визуализация станции «Университет Дружбы народов» / Фото: предоставлено пресс-службой «Мосинжпроект»

В столице пройден ещё один тоннель будущей Троицкой линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций московского метрополитена. «Завершена проходка ещё одного тоннеля строящейся Троицкой линии метро. Между станциями «Университет Дружбы Народов» и «Улица Новаторов» щит прошел больше 2700 м в условиях плотной застройки районов Обручевский и Коньково», — отметил Сергей Собянин. По его словам, активные строительные работы ведутся на всем участке первой очереди Троицкой линии.

Визуализация станции «Улица Новаторов» / Фото: предоставлено пресс-службой «Мосинжпроект»

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о том, что готовность встретившей тоннелепроходческий щит станции метро «Улица Новаторов», которая станет пересадочной с одноименной станцией Большой кольцевой линии подземки, оценивается на четверть. «Здесь полным ходом идут земляные работы, завершается возведение ограждающих конструкций, также уже начались монолитные работы», — пояснил Бочкарев.

Фото: предоставлено пресс-службой «Мосинжпроект»

Фото: предоставлено пресс-службой «Мосинжпроект»

Фото: предоставлено пресс-службой «Мосинжпроект»

Фото: предоставлено пресс-службой «Мосинжпроект»

Со своей стороны, особенности начавшейся на Троицкой ветке год назад тоннелепроходки осветил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. «Тоннелепроходческий комплекс по имени «Светлана» завершил проходку левого перегонного тоннеля протяженностью 2773 метра между станциями «Университет Дружбы Народов» и «Улица Новаторов» строящейся Троицкой линии метро. Завершение проходки соседнего правого перегонного тоннеля на этом участке ожидается до конца года», — уточнил Юрий Кравцов.

Выход тоннелепроходческого щита / Фото: предоставлено пресс-службой «Мосинжпроект»

Ранее тоннелепроходческий щит «Светлана» использовался на строительстве тоннелей Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино», «Котельники», а также на первом пусковом участке Некрасовской линии и на западе Большого кольца метро от станции «Мневники» до «Карамышевской».Троицкая линия метро пройдёт от МЦК до городского округа Троицк, ее длина составит почти 40 км. Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно. В общей сложности в зоне притяжения данной линии проживают более 1 миллиона человек, и работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек.

Фото: предоставлено пресс-службой «Мосинжпроект»

На правах рекламы