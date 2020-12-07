На пяти станциях Троицкой линии метро ведутся активные работы

Визуализация станции «Мамыри» / Фото: предоставлено пресс-службой «Мосинжпроект»

Активные строительные работы ведутся на пяти станциях Троицкой линии метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций московского метро.

Фото: Михаил Колобаев, Пресс-Служба Стройкомплекса города Москвы

«На всех пяти станциях участка, возводимых открытым способом, завершено возведение ограждающих конструкций и вынос инженерных коммуникаций, полным ходом идут земляные и уже начаты монолитные работы», — отметил Андрей Бочкарев.

По его словам, общая строительная готовность станции «Улица Новаторов» оценивается на четверть, а станций «Университет Дружбы народов» и «Славянский мир» на треть. На двух других станциях участка — «Улица Генерала Тюленева» и «Мамыри» — также развёрнуто активное строительство.

Визуализация станции «Улица генерала Тюленева» / Фото: предоставлено пресс-службой «Мосинжпроект»

Кроме того, на всем протяжении первого этапа строительства Троицкой линии ведется проходка тоннелей и уже утвержден архитектурный облик всех пяти станций.

«Уже завершены четыре однопутных тоннеля на участках между «Улицей Генерала Тюленева» и «Славянским миром», а также «Славянским миром» и «Мамырями». При помощи четырех 6-метровых ТПМК продолжается проходка на участках «Улица Новаторов» – «Университет Дружбы Народов» и «Университет Дружбы Народов» – «Улица Генерала Тюленева»», — рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По словам генерального директора, утвержден архитектурный облик станций: все они выдержаны в современной эстетике и будут иметь ярко выраженный индивидуальный образ. Стены и потолки станций планируется отделать разноформатными алюминиевыми сотовыми панелями, колонны и пол будут выполнены гранитом, мрамором или Габбро. В дизайне станций будут преобладать геометрия и яркие акцентные цвета.

Визуализация станции «Славянский мир» / Фото: предоставлено пресс-службой «Мосинжпроект»

«Уникальной является концепция «Славянского мира»: путевая стена станции украшена композицией с мотивами орнаментов, общими для крупнейшей в Европе группе родственных по языку и культуре славянских народов», — уточнил руководитель компании.

Троицкая линия метро пройдёт от МЦК до городского округа Троицк. Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно. В общей сложности в зоне притяжения данной линии проживают более 1 миллиона человек, и работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек.

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