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На пяти станциях Троицкой линии метро ведутся активные работы
Визуализация станции «Мамыри» / Фото: предоставлено пресс-службой «Мосинжпроект»

На пяти станциях Троицкой линии метро ведутся активные работы

Полина Французова

Общество

Активные строительные работы ведутся на пяти станциях Троицкой линии метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций московского метро.

На пяти станциях Троицкой линии метро ведутся активные работыФото: Михаил Колобаев, Пресс-Служба Стройкомплекса города Москвы

«На всех пяти станциях участка, возводимых открытым способом, завершено возведение ограждающих конструкций и вынос инженерных коммуникаций, полным ходом идут земляные и уже начаты монолитные работы», — отметил Андрей Бочкарев.

По его словам, общая строительная готовность станции «Улица Новаторов» оценивается на четверть, а станций «Университет Дружбы народов» и «Славянский мир» на треть. На двух других станциях участка — «Улица Генерала Тюленева» и «Мамыри» — также развёрнуто активное строительство.

На пяти станциях Троицкой линии метро ведутся активные работыВизуализация станции «Улица генерала Тюленева» / Фото: предоставлено пресс-службой «Мосинжпроект»

Кроме того, на всем протяжении первого этапа строительства Троицкой линии ведется проходка тоннелей и уже утвержден архитектурный облик всех пяти станций.

«Уже завершены четыре однопутных тоннеля на участках между «Улицей Генерала Тюленева» и «Славянским миром», а также «Славянским миром» и «Мамырями». При помощи четырех 6-метровых ТПМК продолжается проходка на участках «Улица Новаторов» – «Университет Дружбы Народов» и «Университет Дружбы Народов» – «Улица Генерала Тюленева»», — рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По словам генерального директора, утвержден архитектурный облик станций: все они выдержаны в современной эстетике и будут иметь ярко выраженный индивидуальный образ. Стены и потолки станций планируется отделать разноформатными алюминиевыми сотовыми панелями, колонны и пол будут выполнены гранитом, мрамором или Габбро. В дизайне станций будут преобладать геометрия и яркие акцентные цвета.

На пяти станциях Троицкой линии метро ведутся активные работыВизуализация станции «Славянский мир» / Фото: предоставлено пресс-службой «Мосинжпроект»

«Уникальной является концепция «Славянского мира»: путевая стена станции украшена композицией с мотивами орнаментов, общими для крупнейшей в Европе группе родственных по языку и культуре славянских народов», — уточнил руководитель компании.

Троицкая линия метро пройдёт от МЦК до городского округа Троицк. Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно. В общей сложности в зоне притяжения данной линии проживают более 1 миллиона человек, и работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек.

На правах рекламы

московское метроАО «Мосинжпроект»руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев
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