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Москвичи стали все чаще коротать время в метро за просмотром видео
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москвичи стали все чаще коротать время в метро за просмотром видео

Михаил Петров

Общество

Оставаться на связи и пользоваться мобильным интернетом сегодня можно, даже находясь глубоко под землей — в столичном метро. В глубоких тоннелях городской подземки связь не прерывается. Здесь можно не только общаться с друзьями, но и смотреть фильмы, сериалы или выпуски YouTube-каналов.

Москвичи стали активнее пользоваться мобильным интернетом в столичном метро. Так, в сети МТС отмечен почти двукратный рост интернет-трафика в Московском метрополитене с декабря 2019 по ноябрь 2020 года по сравнению с тем же предыдущим периодом, и это несмотря на снижение количества пассажиров из-за пандемии на 16 процентов.

Всего за указанный период абоненты компании скачали в метро более 13 петабайтов интернет-трафика — это больше 880 миллионов видеороликов или 9 миллионов часовых фильмов в хорошем качестве. Годом ранее эта цифра равнялась 7 петабайтам. Прирост объема передачи данных в городской подземке оказался даже выше, чем в целом по Москве. В этом году в связи с массовым переходом на дистанционные форматы работы, учебы и развлечений объем мобильного интернет-трафика в столице вырос на 36 процентов, хотя до 2020 года в среднем ежегодно прирастал только на 20 процентов.

Двукратный рост объема передаваемых данных в подземке объясняется, во-первых, расширением покрытия. Осенью прошлого года МТС обеспечили 100-процентное покрытие станций и тоннелей метро мобильной связью 4G. В этом году компания запустила сеть 4G на новых станциях Некрасовской и Большой кольцевой линий метрополитена. Во-вторых, во время самоизоляции, когда москвичи находились дома, у них сформировался повышенный интерес к видеосервисам. В апреле количество обращений к видеоресурсам в сети компании выросло в пять раз по сравнению с 2019 годом. В Московском метрополитене по итогам 11 месяцев 2020 года доля интернет-трафика видеосервисов и социальных сетей выросла почти в полтора раза и составила 72 процента в общем объеме передаваемых данных.

— Метро является основным способом передвижения миллионов москвичей даже в период ограничений. Поэтому нам важно, чтобы в подземке абоненты компании могли свободно общаться в интернете, смотреть видео, писать письма, слушать музыку. Мы рады, что наши клиенты могут воспользоваться скоростным интернетом на любой станции метро, и будем дальше по мере развития транспортной системы города улучшать сеть на всех ее участках, чтобы наши клиенты могли проводить время в пути с максимальной пользой, — отметил директор по маркетингу и развитию московского региона МТС Роман Лещенко.

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