Специалисты объяснили причины подорожания проезда в Москве и регионах

Фото: Анна Быкова

В различных регионах РФ наблюдается повышение цен на проезд в общественном транспорте. Где-то это уже случилось, где-то — только планируется на начало 2021 года. Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что вопрос будет вынесен на обсуждение в правительстве Москвы в ближайшее время.

Эксперты объяснили причины подорожания проезда в общественном транспорте в Москве и других регионах России.

Блудян Норайр, заместитель председателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы, председатель правления, директор ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная ассоциация московской агломерации», заведующий кафедрой «Автомобильные перевозки» МАДИ:

— Безусловно, пандемия оказала влияние на транспортную отрасль. Сильно снизился пассажиропоток в общественном транспорте, включая таксомоторные перевозки. Возросли затраты, связанные с обеспечением социальной дистанции, санитарной обработки и необходимостью приобретения СИЗ для сотрудников.

Отдельная благодарность правительству Москвы, которое оказало поддержку отрасли в это непростое время. При этом стоит отметить, что, несмотря на все сложности, работа по развитию транспортной инфраструктуры продолжается и даже в проекте бюджета на 2021 год и плановый период двух последующих лет снижения расходов на эти статьи не предусматривается. А это не только развитие самого транспорта, но и строительство новых дорог, мостов, ремонт и реконструкция существующей инфраструктуры.

Что касается ежегодной индексации тарифов, то она необходима в первую очередь в силу инфляции. И когда речь идет о размере индексации в процентах, необходимо, конечно, иметь представление об общей системе, об общих объемах удельных затрат на транспорт и транспортную инфраструктуру.

Бытует расхожее мнение, что город Москва расходует несопоставимо большие средства на транспорт и транспортную инфраструктуру. В прошлом году мы проводили соответствующие расчеты удельных расходов бюджетов городов РФ на транспортную инфраструктуру в зависимости от размера субъекта, численности его населения, площади города и других параметров.

Расчеты показали, что удельные расходы на транспорт и транспортную инфраструктуру Москвы ниже, чем в отдельных городах Российской Федерации. В целом по России в крупных городах ожидается индексация тарифов на оплату проезда на уровне от 5 до 14 процентов. Планируется, что в Москве и Санкт-Петербурге они вырастут примерно на 8–9 процентов. И это не чье-то волюнтаристское решение, а вполне обоснованные расчеты с учетом инфляции и текущей экономической ситуации.

Правительство города в целом и дептранс в частности ведут масштабную работу по развитию транспортной системы. Это не просто поддержание текущего состояния, а именно инновационное развитие, в том числе на базе цифровой трансформации. Если бы этого не было, то транспортная система Москвы, сильно изменившаяся за последние 10 лет, вряд ли могла войти в первую пятерку ведущих агломераций мира.

Фото: Анастасия Кирсанова

Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе России:

— Очевидно, что в следующем году стоимость проезда в городском транспорте в Москве вырастет. Повышение цены проезда происходит ежегодно. Тарифы на проезд во всем мире повышаются регулярно по целому ряду причин: инфляция, растущие цены на электричество и топливо, необходимость городов решать транспортные проблемы и улучшать условия для пассажиров. В этом году к этим причинам еще добавился и коронавирус.

Вячеслав Панькин, председатель правления объединения автопассажирских перевозчиков:

— Со следующего года проезд в общественном транспорте подорожает не только во многих российских городах, но и за рубежом — в Лондоне, Праге. Это ожидаемо. Транспортная отрасль во всем мире сильно пострадала из-за пандемии коронавируса, когда пассажиропоток значительно сократился. Прага к тому же хочет компенсировать потерю доходов из-за отсутствия туристов. Поэтому хочет увеличить стоимость годового проездного сразу на 50 процентов. Считаю, что в Москве нам также стоит ожидать рост тарифов на проезд.

Александр Крутов, вице-президент МТПП:

— В крупных городах России — Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени — транспортные тарифы повысятся в диапазоне от 5 до 14 процентов. Изменение тарифов — это, к сожалению, естественный процесс неотделимый от темпов инфляции и роста сопутствующих издержек на топливо, электроэнергию и запчасти. В Москве продолжает активно строиться метрополитен, открываются новые станции Московских центральных диаметров, на маршруты выходят современные электробусы и трамваи, обновляется парк поездов метро. Кроме этого появляются новые статьи расходов за счет необходимости соблюдения мер по противодействию пандемии COVID-19: дезинфекция салонов, обеспечение СИЗ сотрудников. Для того чтобы столичная транспортная система продолжала развиваться и становилась комфортнее для москвичей, городу необходимо индексировать тарифы на проезд, внедрять динамическое ценообразование на ряде маршрутов в зависимости от загрузки линий и сокращения общей билетной выручки в период действующих правил самоизоляции населения.