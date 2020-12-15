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Нагуглили вирус и картошку: что интересовало пользователей интернета в 2020 году
Фото: pixabay.com

Нагуглили вирус и картошку: что интересовало пользователей интернета в 2020 году

Ирина Ковган

Общество

Аналитики корпорации, занимающейся интернет-сервисами и технологиями, подсчитали самые популярные запросы пользователей за год.

— Каждый декабрь мы подводим итоги проекта «Год в поиске», чтобы отразить дух времени: вспомнить события, которые волновали весь мир, вынести для себя важные уроки, понять, чему мы научились, и отметить то новое, интересное и вдохновляющее, что появилось в нашей жизни. Сейчас это сделать как никогда важно, потому что 2020 год изменил мир и каждого из нас в частности, — прокомментировали представители компании Google.

Как быть...

Эксперты отмечают, что весь год, прошедший под знаком Крысы, пользователи чаще всего описывали словом «неопределенность». Темы, связанные с COVID-19, встречаются во многих поисковых запросах. Однако, например, в категории «как...» лидирует запрос «как сажать картошку». Другими популярными вопросами, ответы на которые искали пользователи в интернете во время пандемии, стали: как сшить маску, как получить пропуск, как встать на биржу труда, как вернуть обоняние, как получить пособие по безработице и другие.

События года

Тремя самыми популярными событиями года, по версии россиян, стали коронавирус, выборы президента в Соединенных Штатах Америки и поправки в российскую Конституцию. Именно эти темы интересовали пользователей рунета больше всего в уходящем 2020 году. Еще довольно часто гуглили дорожно-транспортное происшествие с участием Михаила Ефремова, бой Хабиба Нурмагомедова, в котором он объявил о завершении карьеры, и обращение президента в связи с коронавирусом.

Что такое...

Среди запросов категории «что такое...» две победные строчки заняли «коронавирус» и «пандемия». А бронзу в этой категории получил довольно неожиданный вопрос: «что такое Конституция?»

Сделай сам

Сильно повлияла на тематику популярных запросов весенняя самоизоляция. В этом году люди стали больше времени проводить дома и учиться новым вещам, о которых раньше даже не задумывались. Так, чаще всего пользователи спрашивали о том, как приготовить в домашних условиях эффективный антисептик. В эту же категорию вошли косметические процедуры. Из-за закрытия салонов красоты многим девушкам пришлось самостоятельно осваивать процедуры шугаринга, снятия нарощенных ресниц и ламинирования волос. Третьим по популярности запросом в познавательной категории стала кулинария. Россиян интересовали рецепты майонеза, томатной пасты и домашнего вина из разных сортов винограда.

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