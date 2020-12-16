Подарите бабушке и дедушке каникулы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Самое популярное новогоднее пожелание — пожелания здоровья. В декабре сеть частных пансионатов для пожилых людей УК «Социальные системы» не только желает им здоровья и долголетия, но и дарит месяц пребывания в одном из своих пансионатов.

«Современные пансионаты для пожилых людей можно смело приравнять к санаториям, — рассказывает главный врач сети УК «Социальные системы» Валентина Жаркова. — Для постояльцев разработаны различные программы реабилитации, которые могут включать в себя и общеукрепляющую физкультуру, и различные виды терапии, и массаж, и диетическое питание, и работу с психологом. Ну и обязательные прогулки на свежем воздухе под присмотром специалистов по уходу».

А чтобы пребывание в пансионате было не только полезным, но и интересным, в заведениях предусмотрена ежедневная развлекательная программа с аниматорами. С пожилыми людьми занимаются пением и танцами, играют в настольные игры, читают вслух, проводят для них разнообразные творческие мастер-классы и занятия для развития мелкой моторики, полезной для поддержания когнитивных функций.

«Одна из задач пансионатов — поддержать в пожилых людях активный интерес к жизни, вернуть им яркие позитивные эмоции, которых с возрастом часто не хватает, — комментирует психолог УК «Социальные системы» Ирина Сулима. — Физическое и ментальное здоровье гораздо легче поддерживать на фоне хорошего настроения».

По данным внутреннего исследования, 50% постояльцев в первые две недели пребывания в пансионатах замечают улучшения состояния здоровья, у 35% состояние здоровья стабилизируется, у 15% врачи констатируют замедление отрицательной динамики состояния здоровья.

В акции принимают участие постояльцы, заселившиеся с 1 до 24 декабря включительно. Розыгрыш проводится 25 декабря. Первый приз — бесплатный месяц проживания в одном из пансионатов, второй приз — скидка 25% на месяц проживания, третий приз — скидка 15% на месяц проживания. В акции участвуют пансионаты УК «Социальные системы» Москвы и Московской области

Подробности акции уточняйте у операторов колл-центра по телефону: 7 (499) 955-55-15.

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