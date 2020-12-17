Молодежи помогают начать успешный бизнес

Студентка РУДН и финалистка кейс-чемпионата Future Tech Юлиана Максудова представила свой проект Save Stickers на финальной выставке. Ее разработка поможет эффективнее сортировать отходы / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В четверг, 17 декабря, в Цифровом деловом пространстве состоялось итоговое мероприятие программы Future Tech 2020, которая помогает молодежи попробовать себя в решении бизнес-задач.

Future Tech — краудсорсинговая платформа для молодых специалистов и субъектов малого и среднего предпринимательства, созданная Агентством инноваций Москвы в прошлом году. Она помогает новичкам улучшить навыки, необходимые для работы на рынке инноваций, а действующим компаниям — найти молодые кадры.

— Проект призван соединить молодежь и бизнес. Для начинающих специалистов это отличный шанс познакомиться с руководителями успешных компаний и проявить себя, — отметил руководитель платформы Future Tech Иван Василенко.

В рамках программы в 2020 году прошло 53 мероприятия. Одно из них — кейс-чемпионат для студентов вузов. Его участники решали бизнес-задачи от технологических компаний, представляли свои проекты экспертам. Также программа 2020 года включала множество образовательных мероприятий — воркшопы, встречи в вузах со студентами и представителями инновационных проектов. Финальное мероприятие проекта началось с награждения самых активных вузов — партнеров платформы. В их число вошли Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики», Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Организаторы вручили представителям учебных заведений дипломы и призы.

Затем состоялась панельная дискуссия, в которой приняли участие руководители платформы Future Tech, специалисты столичных вузов и технологических компаний. Вначале выступила заместитель генерального директора Инновационного агентства Москвы Екатерина Бражникова.

— Платформа существует с осени 2019 года. За это время к нам присоединилось 530 технологических компаний Москвы. Главный критерий отбора — руководители бизнес-организаций должны хотеть взаимодействовать с молодыми специалистами. А на это готовы не многие, — рассказала Екатерина Бражникова.

Специалист добавила, что с платформой сотрудничают 45 вузов-партнеров. Более 2600 тысяч молодых специалистов решают свои бизнес-задачи с помощью Future Tech. Параллельно с панельной дискуссией прошла выставка технологических компаний StartUp Dating. Свои разработки представили предприятия из области IT-технологий и маркетинга, образовательные и экологические проекты, а также учащиеся московских вузов. Так, студентка факультета «сестринское дело» Российского университета дружбы народов Юлиана Максудова разработала 13 стикеров-индикаторов, которые могут быть наклеены на контейнеры с отходами.

— Мы все знаем, что пластик нельзя бросать в бак со смешанными отходами. При этом разные виды материала тоже нужно утилизировать отдельно. Для каждого бака мы создали отдельный стикер. Их основное преимущество — они светятся в темноте. Человеку нужно ровно две секунды, чтобы определить, какой контейнер для чего предназначен, — рассказала Юлиана Максудова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Парабучев, генеральный директор агентства инноваций Москвы:

— Future Tech — очень важная инициатива года. Мы благодарим вузы, присоединившиеся к нам, и компании, которые увидели пользу проекта и поделились своим опытом со студентами. Молодежь — основной драйвер развития инноваций. Мы увидели огромный интерес у студентов и планируем в следующем году продолжить работу над проектом Future Tech.

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