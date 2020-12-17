Пять громких дел. Погоны, звания и связи не помогут избежать заслуженного наказания

Фото: Пресс-служба Лефортовского районного суда

В четверг, 17 декабря, прошло очередное судебное заседание по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Продолжаются процессы с участием и других высокопоставленных лиц. Так, аудитора Счетной палаты Михаила Меня обвинили в растрате бюджетных средств. Под следствием оказались нечистые на руку чиновники и силовики, запятнавшие честь мундира. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у экспертов, что ждет фигурантов этих уголовных дел.

Махинации в Генштабе

7 февраля 2020 года, после семи лет расследования, сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова за хищение 6,7 миллиарда рублей. Его посадили под подписку о невыезде.

Уголовное дело на Арсланова возбудили в 2013 году. По версии следствия, он присвоил себе деньги при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту военной техники. В 2019-м генерал-полковнику инкриминировали получение взятки и коммерческий подкуп и предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества. Тогда же у следствия появились первые доказательства вины Халила Арсланова.

— В начале 2020 года начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженных сил России, полковник Павел Кутахов признался, что именно Арсланов предложил вместо отечественного оборудования закупать для армии дешевую технику китайского производства. На ней просто меняли этикетки и отправляли в военные части, — рассказал адвокат Дмитрий Стариков. — Не стал молчать и директор «Воентелекома» Александр Давыдов. Он рассказал, что именно Халил Арсланов дал указание на завышение стоимости работ при установке оборудования в частях. Сам же Давыдов признался, что подписывал финансовые документы и получал за это «долю».

Следователи провели экспертизу оборудования в нескольких воинских частях, куда его отправляли Арсланов и подельники, опросили всех свидетелей, изъяли платежные документы, подписанные фигурантами уголовного дела.

Заместитель главы Генштаба Вооруженных сил РФ Халил Арсланов, обвиняемый в мошенничестве, в 235-м гарнизонном военном суде / Фото: АГН «Москва»

— Как показывает практика, если человеку во время следствия в качестве наказания предлагается арест, то на суде он получит реальный срок, — добавил Дмитрий Стариков. — В данном случае Арсланову грозит до 10 лет лишения свободы. Но у него есть неплохие характеристики. К тому же это первое привлечение к уголовной ответственности. Может быть, срок заключения будет меньше.

Следователи наложили арест на несколько дачных участков обвиняемого. Ущерб государству могут возместить за счет изъятия имущества.

— Исходя из всех этих данных, Арсланов получит два-три года лишения свободы. Скорее всего, этот срок истечет, пока будет идти следствие, и Арсланов выйдет на свободу в день оглашения приговора, — отметил Дмитрий Стариков. — Соразмерные сроки ожидают и подельников.

По мнению адвоката, Халила Арсланова могут лишить звания генерала, государственных наград. У него не будет большой пенсии и положенных военным его уровня льгот.

— К сожалению, полностью пресечь все финансовые преступления никогда не удастся. Но дело Арсланова — неплохая профилактика. Возможно, показательная «казнь» генерал-полковника уменьшит количество желающих нажиться за государственный счет.

Секреты Родины как повод для суда

Сотрудники ФСБ 7 июля задержали Ивана Сафронова — бывшего журналиста, советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Мужчину заподозрили в государственной измене.

По версии следствия, Иван Сафронов был завербован спецслужбами Чехии еще в 2012 году и переправлял за рубеж сведения, содержащие государственную тайну. В деле фигурирует видеозапись, где Иван Сафронов якобы передает информацию о военно-техническом сотрудничестве России с «одной из ближневосточных или африканских стран».

Однако представители Роскосмоса заявили, что задержание не связано с работой в ведомстве, Сафронов не имел доступа к гостайне. Там предположили, что его арестовали в связи с публикациями на военную тему. Бывшего журналиста больше года назад действительно вызывали на беседу в ФСБ, но тогда речи об уголовном деле не шло. На защиту обвиняемого встали многие коллеги Ивана по цеху. Они утверждали, что это спланированная акция и месть за его острые публикации.

— Но Сафронов по факту являлся советником главы Роскосмоса. Эта должность позволяла ему общаться с людьми, имеющими доступ к секретным разработкам, — отметила юрист Марина Труфакина.

По мнению ветерана ФСБ, генерал-майора Александра Михайлова, решения о возбуждении дел о госизмене не принимаются на пустом месте. Основания для этого наверняка были.

— Но раскрывать доказательства, пока идет следствие, никто не будет. Кстати, многие люди, которые следили за этим делом, считают абсурдным факт связи Сафронова с чешской спецслужбой. Ведь Чехия — дружественная для России страна. Мол, другое дело, если бы он встречался с американцами. Но на практике спецслужбы небольших стран работают намного четче, — сказал Михайлов.

Представители Центра общественных связей ФСБ заявили, что задержание Сафронова никак не связано с его журналистской деятельностью.

— Как бывший сотрудник ФСБ я предполагаю, что Сафронов работал не один. Скорее всего, было несколько человек, которые передавали ему нужную информацию для зарубежных спецслужб, — добавил Александр Михайлов.

Во время следствия Сафронов не стал давать никаких показаний. Материалы его дела содержат гриф «Совершенно секретно».

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

— Многие отказываются от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции РФ, которая гласит: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников». Но юристы понимают: раз человек молчит, значит, ему есть что скрывать. Если ты ничего не совершал, лучше сразу выложить алиби, — сказала юрист Марина Труфакина.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Арест Ивану Сафронову продлили до 7 марта, потом дело направят в суд. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

— Однозначно будет реальный срок, — добавила Марина Труфакина. — В российской практике еще не было ни одного оправдательного приговора по делам о государственной измене. Скорее всего, Сафронов получит от 8 до 10 лет. И это еще с учетом его хороших характеристик и «чистой» биографии. Но все будет зависеть от масштаба вреда, причиненного государству.

Террорист из отдела полиции

В конце ноября сотрудники правоохранительных органов задержали начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана, полковника полиции Гази Исаева в рамках уголовного дела о терактах в московском метро в марте 2010 года. Тогда в результате взрывов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» погиб 41 человек, более 100 были ранены.

В ходе следствия доказано, что Гази Исаев лично доставил на автовокзал города Кизляр смертницу с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством и посадил ее в автобус, который следовал до Москвы.

— Этот вид транспорта был выбран неслучайно. В то время на входах в автовокзалы почти не проверяли багаж, а билеты на междугородние автобусы можно было свободно купить без предъявления паспорта, — говорит юрист Владимир Наманюк.

Следствие установило, что Гази Исаев входил в запрещенную на территории России террористическую группировку «Имарат Кавказ». Ему предъявили обвинение по статьJм «Бандитизм» и «Террористический акт».

По версии следствия, в 2009–2010 годах полицейский использовал свое служебное положение для того, чтобы информировать сообщников о проводимых правоохранительными органами спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Республики Дагестан. Важно отметить, что свой высокий пост в правоохранительных органах Гази Исаев занял после того, как в 2010 году произошли теракты в столичном метро.

Многие члены запрещенной террористической организации погибли при задержании в 2010 году. Они оказали сопротивление, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось пойти на крайние меры. Поэтому свидетельских показаний против бывшего полицейского было мало. Пришлось искать другие зацепки.

— Во время расследования оперативники всегда обращают внимание на одежду смертниц. Дело в том, что она разнится в зависимости от региона, откуда приехала преступница. Там и начинают искать. След привел в Дагестан. Там оперативники начали проверять людей, с которыми контактировала смертница. Так оперативники и вышли на след Исаева, — сказал Дмитрий Стариков.

Приговор бывшему полицейскому, по мнению юристов, будет суровым. Наказание за терроризм — от 15 до 20 лет лишения свободы.

— Нужно еще учитывать, что по этой статье обвиняется человек, который служил в правоохранительных органах. Я думаю, Исаеву дадут максимальный срок. Однозначно его лишат звания и ведомственных наград. У него пока арест до 4 января 2021 года, но реально в колонии он пробудет долгие годы.

Сговор банкиров и чиновников

Скандал прогремел в Москве 30 сентября. В этот день в столичном Главном следственном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело сразу на нескольких высокопоставленных сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР). Все арестованные проходят по одному уголовному делу — их подозревают в получении взяток в размере нескольких сотен миллионов рублей от влиятельного банкира Алексея Ананьева.

Следователи обнаружили, что на протяжении нескольких лет сотрудники Пенсионного фонда получали крупные взятки от бизнесмена Сергея Гордеева. Взамен чиновники обеспечивали его компании крупные госконтракты на общую сумму свыше 5,3 миллиарда рублей. При этом Гордеев был тесно связан с банком, которым владели Алексей Ананьев и его брат Дмитрий.

На руководителей ПФР возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору».

— Именно эти люди должны были ставить в нужных документах свои подписи, тем самым подтверждая, что фирма банкира Ананьева выигрывает тендер, — поделился юрист Вячеслав Плотников. — Хотя бизнесмен каждый раз и платил солидные деньги за победу в конкурсах за госконтракты, зато он потом «выжимал» из государства намного больше. К сожалению, на данный момент банкиры Алексей и Дмитрий Ананьевы ушли от ответственности и скрываются за границей. Причем, как мы можем судить, к этому они подготовились заранее. Они провернули фиктивную сделку с голландскими компаниями и вывели миллионы долларов в офшоры на Кипр.

Братья Ананьевы находятся в международном розыске. Следствие продолжается. Правоохранительные органы передали информацию о преступниках зарубежным коллегам и отправили запросы о поиске финансовых мошенников на территориях других государств.

— Представителям Пенсионного фонда продлили арест до 1 февраля 2021 года, и потом им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, — утверждает Владимир Наманюк. — Скорее всего, они получат минимальные сроки — 8–9 лет лишения свободы. А в перспективе у них есть возможность выйти на свободу по условно-досрочному освобождению. К тому же, если учесть, что расследование будет длиться долго, у чиновников есть все шансы отбыть практически весь срок в стенах СИЗО.

Владимир Наманюк добавил, что в России к финансовым мошенникам суд относится несколько лояльнее, чем, например, к убийцам.

— А вот с банкирами Ананьевыми дело обстоит сложнее. Страны Евросоюза сейчас крайне редко выдают России обвиняемых по уголовным делам, — добавил Наманюк.

Сомнительные траты аудитора

Экс-главе Ивановской области и аудитору Счетной палаты Михаилу Меню 18 ноября предъявили обвинение в растрате. На него возбудили уголовное дело о хищении из казны подведомственного ему региона более 700 миллионов рублей.

Чтобы привлечь Михаила Меня к ответственности, требовалось разрешение Совета Федерации. Просить его к сенаторам в Совет Федерации приехал лично генеральный прокурор Игорь Краснов.

Фото: АГН «Москва»/ Пресс-служба Басманного районного суда

На кривую дорожку, по версии обвинения, Михаил Мень свернул в далеком 2011 году. Тогда федеральные власти предоставляли субъектам кредиты для частичного покрытия дефицитов в бюджетах. Тогда же экс-губернатор заключил сделку с представителями крупной коммерческой компании. От имени правительства Ивановской области он подписал соглашение о предоставлении бюджетного кредита от Министерства финансов и перечислил деньги на счета своих «компаньонов». Средства провели через областной фонд поддержки малого предпринимательства, председателем правления которого был первый заместитель Михаила Меня Павел Коньков.

В сообщении Следственного комитета России сказано, что по указанию главы региона был принят ряд нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес сторонней компании под видом займов были перечислены 700 миллионов рублей. Денежные средства «утекли» со счетов на следующий день.

Сейчас Михаил Мень — главный обвиняемый по уголовному делу, возбужденному по статье 160 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

— На сегодняшний момент позиция Следственного комитета и решение поместить Меня под домашний арест свидетельствуют о том, что СК настроен довести это дело до суда. Они не пустят эту ситуацию на самотек, — считает адвокат Тимур Маршани. — Я предполагаю, что он получит около пяти лет лишения свободы. К тому же, скорее всего, Меню придется заплатить немаленький штраф.

Тимур Маршани добавил, что в качестве дополнительной меры наказания экс-чиновнику, возможно, запретят занимать государственные должности в течение пяти лет после освобождения.

Пока продолжается следствие, Михаилу Меню запрещено выходить из дома больше чем на два часа в день, общаться с другими фигурантами дела и свидетелями, пользоваться любыми видами связи, в том числе интернетом. Такую меру пресечения суд просило установить следствие. Она будет действовать как минимум до 18 января 2021 года.

Дело Михаила Меня вызвало бурный общественный резонанс. Многие россияне просто-напросто не верят в виновность экс-губернатора Ивановской области, потому что на него падает отсвет личности его отца — уважаемого священника Александра Меня. Однако следствие установит истину.

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