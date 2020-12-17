Пандемия, бедность, выборы: главные заявления Путина на пресс-конференции

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В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Она продолжалась более четырех часов и проходила в особом формате — с элементами прямой линии. За это время главе государства задали множество интересных вопросов, на которые президент дал не менее интересные ответы. Зарплаты россиян, международные отношения, «расследования» о самом Путине — «Вечерняя Москва» собрала главное из того, что обсуждалось на мероприятии.

Как Россия выдержала натиск?

Первый вопрос на конференции был посвящен влиянию коронавирусной инфекции на мир и на Россию в том числе. По мнению Путина, этот глобальный вызов уже «у всех на устах». Из-за ковида человечество стало жить по новым правилам и в условиях ограничений: вводятся локдауны, закрываются предприятия, отменяются массовые мероприятия.

Российский лидер признал, что отпечаток пандемии огромен, но здесь все познается в сравнении.

— Мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб, и систем здравоохранения, — считает президент.

От COVID-19 пострадали все сферы жизни, но некоторые уже стабилизируются, отмечает Путин. Например, российский банковский сектор достиг удовлетворительного состояния — прибыль банков составила 1,3 триллиона рублей. Также наблюдается рост обрабатывающей промышленности. В целом ВВП РФ упал на 3,6 процента — это много, но почти вдвое ниже, чем у ведущих стран Европы и США, сказал президент.

Здравоохранение: состояние и перспективы

То, что Россия «достойно» встретила удар пандемии коронавируса, — это, бесспорно, заслуга отечественной системы здравоохранения. Глава государства не раз благодарил медиков за самоотверженность. Он обратил внимание, что РФ достаточно оперативно отреагировала на самые первые сигналы о появлении вируса, которые были поданы Китаем.

По словам президента, власти быстро перепрофилировали часть больниц под работу с зараженными, оперативно наладили производство масок и других средств защиты, а также тестов на ковид. Также в два раза повысили производство лекарств и развернули 277 тысяч коек в краткие сроки. Помимо этого, были возведены десятки медцентров.

Эти и многие другие успехи позволили здравоохранению выстоять перед натиском инфекции, полагает Путин.

— В целом система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы, которые возникли для граждан нашей страны, — отметил он.

Помимо прочего, президент объявил, что с 1 января 2021 года в стране начнется реформа первичного звена здравоохранения. Она призвана обеспечить 100-процентную доступность медуслуг для граждан.

Что будет с зарплатами и пенсиями?

На сегодняшний день в стране 13,5 процента населения живет за чертой бедности, заявил Путин. Он выразил уверенность, что власти смогут снизить этот показатель до 6,5 процента. Работа по этому направлению уже идет.

— Эта цель — амбициозная, но реальная, — считает президент.

Также он сказал, что к концу этого года реальная зарплата граждан вырастет примерно на полтора процента. Вместе с тем реальные доходы упали на 2–3 процента, а безработица достигла 6,3 процента, добавил глава государства.

Все это — негативные последствия пандемии, которые власти пытались и пытаются купировать с помощью определенных мер поддержки, в том числе выплат на детей. Путин отметил, что пока новые подобные способы помочь россиянам не будут вводиться, поскольку для начала необходимо наладить уже имеющуюся систему выплат. Президент признал «тревожным», что иногда «люди не могут воспользоваться своими правами».

Среди прочего российский лидер прокомментировал возможность индексации пенсий неработающим пенсионерам. По его словам, это зависит от обеспеченности бюджета. В целом же данные выплаты проиндексируют на 6,4 процента.

«Работают днем и ночью»

Новый состав кабмина, который возглавил Михаил Мишустин, сосредоточен на выполнении национальных проектов. В целом министры работают хорошо, но не без промахов, признает Путин.

— Правительство работает достаточно эффективно, хотя вот тут вспоминали про ситуацию с ценами на продукты. Я считаю, что некоторые наши коллеги из правительства, конечно, упустили этот момент. Не среагировали своевременно. Но в целом в условиях пандемии правительство работало эффективно и очень напряженно. Без преувеличения — днем и ночью, — заявил он.

Вопрос качества работы правительства возник не на пустом месте — именно эти официальные лица взяли на себя ответственность за разработку множества инициатив, призванных нормализовать ситуацию в стране на фоне коронакризиса.

Путин также подчеркнул, что в настоящее время кабмин решает первоочередные задачи, связанные с благосостоянием граждан и другими социальными вопросами. В ближайшее время, по данным президента, кадровых перестановок в правительстве не планируется.

«Расследования» о Путине

Президент признался, что его мало волнует, кто и что о нем думает, особенно «за бугром». Поэтому, когда выходят «расследования» о его персоне, он знакомится с ними далеко не всегда. Аналогичная ситуация произошла и с последним расследованием Алексея Навального, который опубликовал видео, где утверждает, что за его отравлением стоят российские силовики.

Путин назвал подобные заявления вбросами и домыслами. Он отметил, что его не в первый раз пытаются выставить в неугодном свете.

— Как только меня и с какими клыками ни рисовали. Я это все хорошо помню, — сказал глава государства.

Почему Россия и Украина никак не договорятся?

По мнению президента Путина, в вопросе отношений Москвы и Киева очень многое зависит от последнего. Глава государства считает, что украинским властям пока не хватает мужества прекратить бои в Донбассе. При этом Украина не хочет выполнять Минские соглашения, а работать с ними в одностороннем формате невозможно.

Несмотря на недопонимание, РФ продолжит помогать региону.

— Мы будем наращивать поддержку Донбасса. Это касается производства, инфраструктуры, — пообещал Путин.

Он уверен, что рано или поздно конфликт будет исчерпан, но скорость урегулирования ситуации зависит от Киева.

Почему случился Карабах?

Конфликт Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха вряд ли подстрекался извне. Скорее всего, дело в накопившейся в этом регионе напряженности, сказал Путин, комментируя причины боевых действий.

В решении вспыхнувшего противостояния Россия, по сути, сыграла ключевую роль. При посредничестве Москвы удалось заключить трехстороннее соглашение о перемирии и прекращении боев.

Российский лидер лично подписывал этот документ. Он считает, что пока статус Карабаха должен оставаться неизменным и решаться в будущем.

— Позиция Москвы по Карабаху — урегулирование без кровопролития, — заявил глава государства.

Он добавил, что следующий этап в решении конфликта — это переход от перемирия к прочному миру с последующим раскрытием экономического потенциала региона.

Также Путин выразил надежду, что соглашения если и будут нарушаться, то лишь единично.

Выборы-2024

Президент признался, что пока не знает, пойдет ли на выборы через четыре года.

— Я пока не принял решение, пойду ли на выборы в 2024 году, — сказал он.

Также Путин ответил на вопрос о том, почему в 2020 году была изменена Конституция. Он признался, что пока не понял, жалеет ли об этом, но убежден, что если эти изменения пойдут на благо стране, то такие перемены того стоили.

Мнения экспертов

Анатолий Дмитриевский, научный руководитель Института проблем нефти и газа Российской академии наук:

— Президент России Владимир Путин озвучил на пресс-конференции, что 70 процентов бюджета страны уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. То есть экономика государства «слезает с нефтяной иглы». При этом предприятия нефтегазовой отрасли находятся в отличном состоянии. Они могут решить все проблемы экономического плана, которые возникают в наше непростое время. Тот факт, что страна смогла заработать на другой продукции 70 процентов доходов, — это великолепно. Значит, выросли показатели и в других отраслях. Например, наблюдается рост в сельском хозяйстве. Вообще пора перестать говорить о нефтяной игле. У нас в стране успешно развивается водородная, криогенная и другие отрасли энергетики.

Никита Масленников, экономист, ведущий эксперт Института современного развития:

— Показатель безработицы в стране вырос до 6,3 процента. До пандемии коронавируса она находилась на отметке 4,7 процента. Власти намерены в течение года вернуться к доковидным характеристикам. Эта цель вполне достижима, однако для этого потребуются значительные усилия. В первую очередь нужно выполнить во всех деталях план восстановления экономики. Его реализация обеспечит устойчивый рост. Еще нужно учитывать, что безработица изменила свою структуру. Теперь она не имеет циклического характера. Речь идет о качестве. Я имею в виду, что если человек потерял работу, находясь на определенной должности, то он обязан найти новую компанию и занять там соответствующий пост. Но этого не происходит. Потому что таких мест либо просто нет, либо экономика уже предъявляет новые требования. Поэтому нужно развивать сектор повышения квалификации или переобучения. Чтобы, потеряв работу, можно было получить новые навыки и реализовать себя в другой сфере. Еще одно направление деятельности, которое необходимо для сокращения безработицы, — это привлечение людей к предпринимательству и самозанятости. Большим положительным примером здесь может служить деятельность правительства Москвы. Его меры по поддержке малого и среднего бизнеса оказались очень эффективными. Я думаю, что к этому опыту нужно присмотреться и постараться тиражировать его в других городах страны.

Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России:

— Несмотря на пандемию, летом нам удалось запустить туристический сезон. Это не только помогло туроператорам, но и улучшило ситуацию в смежных отраслях, например, в транспортном сегменте. Главное, что туризму сейчас уделяется комплексное внимание. Позитивно на отрасли сказалась программа кешбэка. Ею воспользовались около 300 тысяч туристов, а общая сумма скидки составила 1,2 миллиарда рублей. Отрасль продолжает развиваться. В следующем году, мы надеемся, будет запущен новый национальный проект «Туризм». В его рамках главным направлением деятельности станет развитие инфраструктуры в регионах. Планируется улучшить доступность путешествий. Для этого будем развивать программу чартерных туристических рейсов.

Константин Гужевкин, заместитель председателя Московской городской организации профсоюза образования:

— Некоторые элементы онлайн-формата можно использовать в образовании. Например, чтобы разнообразить учебный процесс. Специалисты узкого профиля смогут проводить уроки для детей не только из своей школы, но и из других регионов. А вот к вопросу об оптимизации вузов стоит подойти аккуратно. Москва уже прошла этот путь, когда укрупняли государственные учебные заведения. Тогда «сливались» и по два, и по семь вузов. Как нам кажется, чтобы повысить качество образования, стоит обратить внимание на частные и коммерческие университеты, институты. Именно их в переизбытке в столице. Еще прозвучала информация, что к 2021 году школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету. Не могу говорить за другие регионы, но к нам в профсоюз не поступали жалобы учителей на состояние техники, которой оборудованы школы. Во время дистанционного обучения проблемы возникают только с домашними компьютерами и интернетом.

Сергей Дорофеев, заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья:

— В отличие от многих стран российская система здравоохранения показала себя очень хорошо. Это действительно система, а не набор разрозненных учреждений. Благодаря этому медики смогли оперативно принимать решения и перестроиться на новый режим работы. Очевидно, что есть проблемы. Пандемия обнаружила, что в стране не хватает инфекционных стационаров, оборудования. Для этого и запускают реформу первичного звена здравоохранения. Она направлена на то, чтобы улучшить доступность медицинских услуг для россиян. Я думаю, нужно не только обсуждать планируемые изменения в профессиональном сообществе, но и говорить об этом с простыми людьми. Тогда мы сможем сделать систему здравоохранения по-настоящему эффективной.

Анатолий Выборный, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы:

— Россия — уникальная страна, потому что у нас живет многоконфессиональный народ. За последние 10 лет у нас количество правонарушений, связанных с экстремизмом и терроризмом, сократилось более чем в сто раз. Кроме того, кратно выросло число предотвращенных преступлений. Это показывает повышенное внимание президента и властей к этой проблеме. Если говорить о Москве, то мы сместили акценты. Помимо усиления полномочий правоохранительных органов и ужесточения наказаний для таких преступников, важной работой стало предотвращение правонарушений «в зародыше». Все поступающие звонки и сообщения о минировании или теракте тщательно проверяются.

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